Medveállatkák kerülhettek a Holdra

Sikertelen volt Izrael 2019 áprilisi holdra szállási kísérlete, a Beresit a felszínbe csapódott. Az űreszközön különleges rakományok, az Arch Mission Foundation első könyvtára, egy 30 millió oldalnyi információt tartalmazó DVD, emberi DNS-minták, illetve medveállatkák utaztak – írja a Wired.

Nova Spivack, az Arch Mission Foundation alapítója szerint a kérdés az, hogy a szállítmányból vajon mennyi maradt. Amennyiben a medveállatkák fennmaradtak a felszínen, az azt jelenti, hogy beszennyezhettünk egy idegen égitestet.

Spivack azzal a céllal hozta létre alapítványát, hogy összegyűjtsék az emberiség tudását. Az Arch Mission Foundation első, speciális technikával készült archívuma 2018-ban, a SpaceX segítségével jutott ki az űrbe. A különböző információkat a szakértők vékony nikkellemezekre vitték fel.

A Beresit most újabb könyvtárat szállított magával, illetve kísérleti céllal emberi DNS-mintákat és dehidratált medveállatkákat is. Korábbi kísérletek alapján az organizmusok ilyen állapotban is képesek hosszú időn át életben maradni.

A rakományt rendkívül ellenálló bevonattal látták el, így elképzelhető, hogy még mindig sértetlen. Legjobb esetben a könyvtár az egyéb elemekkel egyben maradt, a legrosszabb forgatókönyv szerint ugyanakkor a szállítmány szétszóródott, és most medveállatkák vannak a Hold felszínén. Spivack szerint viszont nem kell aggódni, hiszen az élőlények a helyi körülmények közt nem képesek „felébredni”.

Valójában nem ez volt az első alkalom, amikor földi szennyeződések kerültek a Holdra. Az Apollo-missziók során az asztronauták például különböző felszereléseket, illetve speciális tárolókba rakott székletet is hagytak az égitesten. A NASA szerint ez nem jelent veszélyt az objektumra, hiszen a Holdon mai tudásunk szerint nem maradhat fenn az élet.