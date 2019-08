Feltérképezték a fonálféreg idegrendszerét

Ez igencsak nagy feladat, egyelőre azzal is megelégedhetnénk, hogyha valami sokkal egyszerűbb élőlény idegrendszerét képesek lennénk teljes egészében modellezni. Itt jön képbe a Caenorhabditis elegans nevű fonálféreg, aminek szerény, mindössze nagyjából 300 neuronból álló idegrendszerét valamivel könnyebb lenne reprodukálni, mint a kb. 86 milliárd neuronból álló emberi agyat.

A C. elegans összes példánya azonos számú idegsejttel rendelkezik, ami a hermafroditában 302, míg a hímben 386 darab (elvileg a párzószerv működtetéséhez kellenek az extra neuronok). A hermafrodita teljes konnektomját (vagyis az összes idegsejtkapcsolatát) már a 80-as években feltárták és ezúttal a kutatócsoport a hím esetében is megtette ugyanezt. Az adatbázist ezen felül is bővítették: most már nem csak az idegsejt – idegsejt, hanem az idegsejt – bármilyen sejt kapcsolatokat is tartalmazza.

A fonalféreg két nemének idegrendszere nagyrészt megegyezik, viszonylag kevés olyan kapcsolat van, ami csak az egyik vagy a másik nemre lenne jellemző Forrás: Portman, 2019 – Nature

Az új adatok fényében kiderült, hogy a két nem idegrendszere nagyjából megegyezik, a kapcsolatoknak csak töredékére igaz, hogy csak az egyik vagy a másik nemben fordul elő. Az izomsejtekkel alkotott kapcsolatok száma pedig arra utal, hogy az eddigi elképzelések túlzóan egyszerűsítő képet alkottak az izmok működtetéséről.

De mennyivel kerültünk közelebb a kukac idegrendszerének működő modelljéhez? Kétségtelen, hogy mai szemmel a konnektom feltárása alapvető fontosságú lépésnek tűnik, nehezen képzelhető el, hogy az idegrendszer elemeinek ismerete nélkül megfelelő pontossággal lehetne modellezni a működését. A neheze viszont még hátra van. Feltehetően az idegrendszerben létrejövő aktivitási mintázatok és a viselkedés közti összefüggések pontos leírásával jöhetne létre működő modell, ehhez viszont még tetemes mennyiségű munka szükséges.

Írta: Reichardt Richárd

