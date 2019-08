Egy exobolygó felszínére pillantott a Spitzer űrtávcső

A LHS 3844b jelű exobolygó 48,6 fényév távolságban van tőlünk, 11 óránként kerüli meg a Napnál 60 százalékkal kisebb átmérőjű csillagát, maga a bolygó a Föld méretének 1,3-szorosa. A TESS exobolygó-kutató műhold akkor bukkant rá a bolygóra, amikor keringése során éppen elvonult az anyacsillaga előtt, ilyenkor a csillag fényében egy kis csökkenés észlelhető. A felfedezést követően, 2019 februárjában a Spizter űrtávcsővel vizsgálták a bolygót, s annak infravörös tartományú megfigyeléseiből a bolygó felszínének tulajdonságaira derült fény a NASA beszámolója alapján.

A bolygó mérési adataiból az következik, hogy valószínűleg kötött keringésű, vagyis, a mi Holdunkhoz hasonlóan állandóan ugyanaz a fele néz a csillaga felé. A felszínének hőmérséklete a csillag felé eső oldalán eléri a 770°C-ot, a megvilágítatlan oldala ezzel szemben rendkívül hideg, ebből kiderül, hogy a bolygónak nincs légköre, ami elősegíthetné a hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődését. Ez az első alkalom, hogy megbizonyosodhattak róla a kutatók, valóban nincs légköre egy kőzet-exobolygónak. A kapott adatok egybecsengenek azzal, amit az elméletek jósoltak a hasonló típusú távoli világokra. A csillagáról tudjuk, hogy egy M-típusú törpecsillag, s ezek fiatal csillagként igen heves, főként ultraibolya tartományú kitöréseket produkálnak, amelyek a bolygóik kialakulóban lévő légkörét könnyedén megsemmisítik.

A vizsgálatokról a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzői ennél is érdekesebb következtetéseket vontak le, természetesen csak feltételezésként. Az LHS 3844b felszínének fényvisszaverését felhasználták arra is, hogy a felszínt alkotó kőzetekről szerezzenek információt, különböző kőzetekből álló ismert égitestek adatai alapján. Arra jutottak, hogy a bolygót valószínűleg olyan bazaltos kőzet boríthatja, mint amilyet a Holdunk „tengereiben” vagy a Merkúr felszínén látunk. Az ilyen kőzetborítást kiterjedt lávafolyammal járó vulkáni tevékenység hozhatja létre. Ha a vulkánkitörések juttatnak is gázokat a bolygó felszínére, azokat a csillagból eredő részecskék igen hamar lesodorhatják, így az LHS 3844b, optimálisabb esetben is csak rövid időre birtokolhat egészen ritka légkört.