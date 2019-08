Nukleáris fegyverrel a hurrikánok ellen?

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szerint egy efféle beavatkozás igen súlyos következményekkel járna – számol be a BBC. Bár a hurrikánok gyakran okoznak súlyos károkat az Egyesült Államok keleti partvidékén, egy nukleáris fegyver bevetése, még ha messze az óceánon is történik, komoly hatással lenne Amerikára.

A NOAA szakértői úgy vélik, hogy a robbantás talán nem is befolyásolná a trópusi ciklonokat, a felszabaduló sugárzó anyagok viszont a szárazföldet is elérhetnék. A hurrikánok elképesztő erejűek, a számítások alapján 20 percenként egy-egy 10 megatonnás nukleáris fegyvert kéne robbantani, hogy a hőenergia kiegyenlítődjön.

Bár a bombák mechanikai ereje közel megegyező egy trópusi ciklonéval, az energia fókuszálása gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne. További problémát jelent, hogy azt sem könnyű előre meghatározni, hogy mely trópusi viharokból lesz végül hurrikán, így megelőző detonációt sem érdemes végrehajtani.

A trópusi ciklonok elleni nukleáris robbantás tervét valójában már az 1950-es években is felvetették, és azóta több hurrikánszezonban is szóba került. A szakértők viszont mindig is óva intettek az efféle módszertől.