Opalizálódott dinócsontok egy ausztrál bánya mélyéről

Bob Foster ausztrál bányász annak idején jó okkal érezhette magát a szerencse fiának – 1986-ban összesen hatvan opalizálódott dinoszaurusz-csontra bukkant Lightning Ridge közelében, Sydney városától körülbelül 450 mérföldre északnyugatra. A néhol kékes színekben pompázó, szemet gyönyörködtető fosszíliákat végül az Australian Opal Centre gyűjteményébe szállították, ahol a tudósok később tüzetesebben tanulmányozhatták.

A nem mindennapi kövületeket Dr. Phil Bell, a University of New England paleontológusa és kollégái vizsgálták meg alaposabban, munkájuk eredményeit a Journal of Vertebrate Paleontology által publikált tudományos dolgozatban tették közzé. A fosszíliák egy felnőtt, valamint három fiatal példánytól származhatnak, egykori tulajdonosaikat pedig új, korábban ismeretlen fajhoz sorolták. A Fostoria dhimbangunmal a híres Iguanodon távoli rokona volt, a kifejlett egyedek teljes hossza az öt métert érhette el.

Egy kisebb csordányi Fostoria dhimbangunmal Forrás: James Kuether

A mintegy 100 millió évvel ezelőtt, a középső kréta idején élt állatok valószínűleg egy családba vagy csordába tartozhattak – a felfedezés épp ezért számít felettébb különlegesnek, hiszen ehhez hasonló, általában töredékes maradványok korábban csupán magányosan elpusztult dinoszauruszoktól kerültek elő.

Írta: Fejes Valentin