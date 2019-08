A NASA igazgatója szerint a Pluto is bolygó

Bár a Pluto több mint egy évtizede kikerült a bolygó besorolásból, még mindig sokan vitatják a döntést. Jim Bridenstine, a NASA igazgatója egy augusztus 23-i sajtótájékoztatón maga is kifogásolta, hogy törpebolygóként jegyzik az égitestet – számol be a Space.com.

„Tudják, véleményem szerint a Pluto egy bolygó” – mondta, majd tréfásan megjegyezte az újságíróknak, hogy nyugodtan írják le: a NASA igazgatója ezen a véleményen van. Bridenstine elképzelése szembe megy a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-os döntésével.

Az objektumot 1930-ban azonosította az amerikai Clyde Tombaugh. A Pluto bolygó létét az 1990-es években kezdték kérdőre vonni, miután kiderült, hogy az égitest rendkívül távol, a Kuiper-övben fekszik. Hosszú viták, illetve a valamivel nagyobb Eris felfedezése után az IAU átsorolta a Plutót a törpebolygók közé. A bolygó 2006-ban elfogadott meghatározása szerint az égitestnek a pályáját is tisztára kell söpörnie, vagyis nem keringhet ott (az esetleges holdján kívül) más égitest.

A döntéssel sokan, köztük igen neves szakemberek, így Alan Stern, a Pluto-t is meglátogató New Horizons űrszonda vezető kutatója is szembeszállt. Stern azzal érvelt, hogy szerinte kényelmi megfontolásból nevezték törpebolygónak a Pluto-t, s az egyre több hasonló apróbb égitestet, holott ezeknek a Földhöz hasonlóan van magjuk, van légkörük, geológiájuk. Úgy véli, semmi gond nem volna azzal, ha a klasszikus bolygókon túl az újonnan felfedezettek is bolygóként kerülnének nyilvántartásba. “Attól, hogy kis termetű, még a chihuahua is kutya”. Korunkat Galilei korához hasonlította, amikor a technikai fejlődés rengeteg új felfedezéshez vezet, ám az ennek köszönhetően megpillantható új égitestek szerinte ettől még bolygók mind. A Nemzetközi Csillagászati Unió döntésében pont ez volt az egyik legfőbb ellenérv a Pluto bolygó státusával kapcsolatban, mivel ha bolygó marad, akkor számtalan más égitestünket is bolygónak kell nevezni.

Szintén a Pluto bolygó kategóriáját támogatja a Queen gitárosaként híressé vált Dr. Brian May, aki “civilben” asztrofizikus és számos csillagászati projekthez, például a Földre esetleges veszélyt jelentő aszteroidák kapcsán létrehozott Aszteroida világnaphoz adta már a nevét.

A vita fellángolása miatt persze nem fogják újra megfogalmazni a bolygó definícióját, de lehet, hogy szükség lesz majd rá, ahogy egyre több exobolygó-rendszert is jobban megismerünk.