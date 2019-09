Új szigeteket azonosítottak Oroszországban

Az orosz hadsereg megerősítette: öt új sarki szigetet találtak Észak-Oroszországban – írja a The Moscow Times. A földdarabokat Marina Migunova, a szentpétervári Tengerészeti Akadémia hallgatója írta le, aki 2016 végén a haditengerészet hajóján utazott a sarkvidéken, amikor felfigyelt a szigetekre.

A szigetek 900-54 500 négyzetméteresek, és a Nansen-gleccser közelében fekszenek a Novaja Zemlja szigeteknél. A szakértők topográfiai felmérést végeztek a helyszínen, az új területeket pedig részletesen leírták.

Migunova ma mérnökként dolgozik éppen azon a kutatóhajón, melyről korábban a szigeteket megpillantotta. A jármű segítségével eddig mintegy 30 új szigetet térképeztek fel.

2017-ben az Orosz Sarkvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Ferenc József-föld szigetvilágában korábban ismert 1,5 kilométeres sziget eltűnéséről is beszámoltak, ott egy addig jéggel borított, egészen alacsony szárazulatnak veszett nyoma, amit vagy egy csuszamlás vagy fokozódó erózió tüntetett el, miután a jégborítása megszűnt. Az eltűnését műholdfelvételen vették észre, majd később a kutatóhajó is megerősítette helyszíni vizsgálattal.

Az egyik, kisdiákok által Novaja Zemlja mellett felfedezett, új sziget Forrás: Roszkozmosz

Műholdfelvételeket kisdiákok segítségével is vizsgáltak, a felvételek elemzését tanulhatták a gyerekek, s közben tették a felfedezéseket arról, hogy korábban nem látott szigetek tűntek fel. A Riszkszat nevű oktatási programban részt vett gyerekek két szigetet találtak, miközben a jégborítás visszahúzódásáról tanultak a műholdképek segítségével.

Az utóbbi időkben az átlaghőmérséklet növekedésével egyre nagyobb mennyiségű jég olvad el. Ahogy a sarkvidék barátságosabbá válik, Oroszország igyekszik minél jobban kihasználni a területet. A folyamatban a hadseregre komoly feladat hárul, többek közt a feltérképezésben is részt vesznek. Az orosz sarkvidék Földünk egyik leggyorsabban melegedő régiója, a szárazulatok mai arca nagyban különbözik már attól, amit néhány évtizede térképeztek fel. Az új térképezési feladatokat az orosz haditengerészet erre szakosodott kutatói végzik, s rájuk hárul az a feladat is, hogy nyomon kövessék a folyamatos változásokat. Oroszország a Jeges-tenger csökkenő jégborítását kihasználandó nagyszabású kereskedelmi hajózási útvonalakat tervez Ázsia, illetve a szibériai szénhidrogén-lelőhelyek felé, több nagy kikötő is épült Szibériában már, mások építése most folyik.