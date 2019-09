Kölyökmacskát klónoztak Kínában

Ju Huang brit rövidszőrűje, Fokhagyma hét hónapja pusztul el, július 21-én azonban a kínai Sinogene segítségével megszületett a macska klónja – számol be a Phys.org. Ez az első alkalom, amikor a cégnek sikerült macskát klónoznia.

A Sinogene korábban több mint 40 kutyaklónt hozott létre, egy-egy klónozás 380 ezer jüanba, azaz mintegy 15 millió forintba kerül. A macskák esetében az eljárás valamivel olcsóbb: 250 ezer jüan, vagyis megközelítőleg 10 millió forint.

Meglepő módon a klónozás ára ellenére az ügyfelek közt nem csak tehetősek akadnak. A kuncsaftok közt sok a fiatal, akik csak néhány éve rendelkeznek önálló keresettel. Ennek oka az, hogy sokan valóban családtagként tekintenek kedvenceikre.

Huang maga is csak 23 éves. A férfi rendkívül boldog volt, amikor először megpillantotta egykori macskája klónját, és azt mondta, több mint 90 százalékos hasonlóságot fedezett fel Fokhagyma és a klón között. Huang bízik benne, hogy az új macska személyiségében is Fokhagymára emlékezteti majd.

Kínában az elmúlt időszakban jelentős volt a növekedés a kisállatokkal kapcsolatos kereskedelemben, és egyre több gazdi költ jelentős összegeket kedvenceire. Ezzel együtt a klónozás is folyamatosan fejlődik, a kutatók bíznak benne, hogy idővel nemcsak házi állatokat, hanem akár pandákat is klónozhatnak. Csen Dajüan, a Kínai Tudományos Akadémia panda-szakértője, aki 20 éve kutatja a pandák klónozásának lehetőségét, azt mondta, hogy akár arra is sor kerülhet, hogy a majdani klónozott pandabébit egy macska hordja ki, mivel az újszülött panda kisebb az újszülött macskánál.

A háziállatok klónozása nagyon sok országban illegális, kivétel azonban például az USA, Kína vagy Dél-Korea. A gyakran ellenkezésbe ütköző háziállat-klónozások tapasztalatai alapján azonban egy dél-koreai biotechnológiai vállalat a mamutok klónozását is tervbe vette, amelyhez a szibériai fagyban megőrzött tetemek DNS-ét szeretnék felhasználni.