Az e-cigaretta már rövid távon is veszélyes

Egy új vizsgálat szerint az e-cigaretták használata átmenetileg csökkenti a vér áramlását, és károsítja az ereket – számol be a Live Science. A hatás már nikotinmentes folyadékok mellett is megfigyelhető.

Felix Wehrli, a Pennsylvaniai Egyetem munkatársa és kollégái 31 nemdohányzó alany bevonásával vizsgálták az elektromos cigaretták érrendszerre gyakorolt hatását. A szakértők az elektromos cigaretták használata előtt és után is felmérték a résztvevők vérnyomását.

Az eredmények azt mutatták, hogy az e-cigaretták hatására az erek nem megfelelően tágulnak ki, az erekben az oxigénszint csökken, és a véráramlás is visszaesik. Ez azt jelenti, hogy az elektromos cigaretták egyszeri használata is képes átmeneti elváltozásokat okozni az erekben.

Bár az eszközökhöz használt folyadékok változatos összetételűek, a propilén-glikol és a glicerin mindben megtalálható. A kutatók eddig is tudták, hogy ezek hevítése mérgező anyagokat hoz létre, azt azonban eddig kevéssé ismerték, hogy mindez miként hat rövid távon. A szakértők szerint a most kimutatott elváltozások visszafordíthatóak, de akár hosszú távú következményekkel is járhatnak.

A fenti vizsgálat óta viszont számos megbetegedést és legalább öt halálesetet is kötnek az e-cigarettához az USA-ban, a halálesetek részben eleve gyenge egészségi állapotú embereknél következtek be. A betegek körében olyan, igen súlyos tüdőgyulladást észleltek, amely nem fertőzés következménye, hanem akkor alakul ki, ha a tüdőbe olajok vagy lipidtartalmú anyagok kerülnek. Emiatt a vizsgálatokban azokra az esetekre koncentráltak, amelyek során az egyes folyadékokban E-vitamin acetátot (ez külsőleg, kozmetikumokban jó hatású, ám belélegezve káros) találtak, viszont ez sem volt minden beteg esetében jelen. Egyelőre az sem világos, hogy ez a probléma újkeletű, vagy már korábban is jelen volt, csak nem ismerték fel. A közelmúltban feltárt eseteknél is gyakori volt, hogy eleinte félrediagnosztizálták a légzőszervi megbetegedéseket, azonban Sean Callahan tüdőgyógyász az igen súlyos esetek kapcsán megjegyezte: “Hasonló súlyosságú tüdőproblémákat korábban szövődményes influenza, súlyos immungyengeség, vagy kemoterápiás kezelés alatt álló betegek esetében tapasztaltunk csupán.” Bár eddig csak az USA-ban sikerült e megbetegedéseket kimutatni, nem biztos az sem, hogy a világ más részein nem fordulhatott elő.

Szeptember 7-i adatok alapján legalább 450 esetről tudnak, a betegek egy része kómában van, és van, akin csak a tüdőátültetés segíthet.