Falánk fekete lyukakat vizsgáltak a kutatók

Bár a két fekete lyuk egymástól igen távol helyezkedik el, hasonlítanak egymásra – írja a SlashGear. Mindkét objektum rendkívül falánk, a Tejútrendszer magjában lévő fekete lyuk sosem látott módon nyeli el a környező anyagot, és a másik a teljes univerzumban is példátlan sebességgel táplálkozik.

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) szakértői a Sagittarius A*-t elemezve megállapították, hogy az objektum 24 éves vizsgálati története során sosem volt még ilyen falánk. A szupermasszív fekete lyuk óriási mennyiségű gázt és csillagközi port nyel el.

Az objektum alapvetően nem számított nagy elnyelőnek a fekete lyukak között, ez azonban az utóbbi időkben megváltozott. Az elmúlt évben több megfigyelést is végeztek, amelyek azt igazolták: a Sagittarius A* egyre több anyagot szív magába. A kutatók úgy vélik, hogy az átalakulás hátterében egy közeli csillag, a S0-2 vagy egy kettős rendszer, a G2 állhat.

A másik tanulmányban a NASA munkatársai a GSN 069 galaxis közepén elhelyezkedő fekete lyukat mutatják be, amely szintén gyors ütemben szippantja be a gázt és port. A kutatók úgy gondolják, ez is egy szupermasszív fekete lyuk lehet. A becslések alapján az objektum minden nap négy holdtömegnyi anyagot nyel el.

A fekete lyukat 2018 decemberében azonosították, a mostani tanulmány alapján pedig a világegyetemben példátlan sebességgel falja az anyagot.