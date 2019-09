Újabb csillagközi objektumot fedezhettek fel a Naprendszerben

Az ‘Oumuamuát, az első és ez idáig egyetlen csillagközi objektumot 2017-ben fedezték fel, most azonban elképzelhető, hogy újabb égitestet találtak – számol be a Sky and Telescope. A C/2019 Q4 jelű üstököst Gennagyij Boriszov fedezte fel 2019. augusztus 30-án a Krími Csillagászati Obszervatóriumban. Az objektum ekkor 3 csillagászati egységre járt a Naptól.

Az ‘Oumuamuával ellentétben a Boriszov-üstököst igen korán észlelték. Ez jó hír, hiszen egészen december közepéig rengeteg adatot gyűjthetnek be róla a kutatók.

Fontos kiemelni, hogy még sok megfigyelésre van szükség, mire igazolhatják a C/2019 Q4 feltételezett idegen eredetét. Az eddigi információk mindenesetre azt mutatják, hogy az égitest hiperbolikus pályát ír le, ami csillagközi származásra utalhat, hiszen a hiperbolikus pályán mozgó objektumok nincsenek a központi csillaghoz kötve. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az üstökös valóban egy idegen rendszerből jött, úgy a szakértők előtt példátlan lehetőség adódig a hasonló égitestek vizsgálatára.

Boriszov egy amatőr, de igen elkötelezett csillagász, aki a moszkvai Sternberg Csillagászati Intézetnél dolgozik mérnökként. Azt egyelőre nem tudni, hogy közeledése során amatőr távcsövekkel is láthatóvá válik-e majd az objektum.