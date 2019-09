Vulkánkitörés okozta a gyönyörű napkeltéket

Glenn Randall a Lake Isabelle-nél készített fotókat a korai órában, utóbb pedig a képeken felfedezte az egyedi árnyalatot. A nyár végén és az ősz elején Egyesült Államok-szerte figyeltek meg hasonlót. Randall azonban szerencsés helyzetben van: felesége a boulderi Coloradói Egyetem (UC Boulder) légkörtudományi professzora, így utána tudott járni a jelenség okának.

Az intézmény csapata ugyanis választ talált a furcsa színekre. A szakértők úgy gondolják, hogy a lila napkelték hátterében az oroszországi Rajkoke vulkán kitörése áll. Lars Kalnajs, az egyetem munkatársa szerint nincs ok az aggodalomra, de az esemény így is megmutatja, hogy a látszólag elszigetelt tűzhányók képesek globális hatást kiváltani.

A színes alkonyok és hajnalok nemcsak az Egyesült Államokban látszottak, hanem Európában, így hazánkban, még a napokban is. A vulkánkitörés során a 14-17 km magasba jutott (az emberi tevékenység révén légkörbe jutóhoz képest igen kevés) kén-dioxid vízgőzzel alkotott mikroszkopikus szemcséin szóródó napfény okozza a látványos színvilágot. Legutóbb 2011-ben a Nabro vulkán kitörése után láthattunk hasonlót, ilyen csak akkor fordulhat elő, ha a kén-dioxid eléri a sztratoszférát.

Bár viszonylag ritkán fordulnak elő, az igazán hatalmas vulkanikus események az egész bolygót befolyásolhatják. Az indonéziai Tambora 1815-ös kitörése után például a légkörben felhalmozódó részecskék miatt világszerte csökkent az átlaghőmérséklet, és ezzel együtt a termés is.

A UC Boulder a NASA-val, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatallal és európai intézményekkel közösen, ballonok segítségével vizsgálja a tűzhányók aktivitásának nyomait. A Rajkoke 2019. június 22-i kitörése jó lehetőség volt a rendszer tesztelésére.