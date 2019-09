Nem is olyan kivételes a különlegesnek hitt csillag

A KIC 8462852 jelű égitest, melyet különös fényingadozásának felfedezője után sokszor Tabby csillagának neveznek, évek óta tartja lázban a kutatókat. 2015-ben a szakértők észrevették, hogy az 1480 fényévre fekvő F típusú objektum időnként elsötétedik, a fényingadozás pedig nem követ semmiféle mintát. A különös folyamatra rengeteg lehetséges magyarázat született: egyes kutatók egy meteorrajt sejtenek a háttérben, néhányan azonban egy idegen civilizáció tevékenységére gyanakodnak.

Edward Schmidt, a Nebraska-Lincolni Egyetem munkatársa most úgy véli, valójában nem is annyira kivételes jelenségről van szó – számol be a Space.com. A szakértő egy speciális algoritmus segítségével 14 millió csillagot elemzett, hogy hasonló égitesteket találjon, majd az ígéretes jelölteket tovább figyelte.

A kutató szerint 21 fényingadozást produkáló objektumot azonosított, ezek közül 15 a KIC 8462852-höz hasonlóan lassan halványul el, hat fénye viszont rendkívül gyorsan változik. Schmidt úgy véli, ennél jóval több hasonló csillag létezhet.

A kutató a gyors fényingadozókat alaposabban is elemezte, és meglepődve tapasztalta, hogy az egyik égitest elhalványulásának sebessége az ötéves vizsgálati periódus során idővel lelassult. A szakértő azt egyelőre nem tudta megállapítani, hogy mégis mi állhat a folyamat hátterében.