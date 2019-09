Haszonállatok ellenálló képessége a gyógyszerekkel szemben

A legtöbb esetben azokkal az antibiotikumokkal szemben lép fel rezisztencia, amelyeket a leggyakrabban használnak az állatoknál. A szakértők összeállítottak egy interaktív világtérképet az egyre növekvő probléma szemléltetésére.

A haszonállatok antibiotikum fogyasztása, 2013-as adatok alapján. Forrás: Van Boeckel et al., Science 357, 1350 (2017))

Indiában, Kínában, Latin-Amerikában vagy Afrikában egyre több ember vált jobb módúvá, ami a hús- és tejtermékek megnövekedett mértékű fogyasztásában nyilvánul meg. Afrikában a húsfogyasztás mértéke az elmúlt két évtizedben több mint 50 százalékkal növekedett, Ázsiában és Latin-Amerikában megháromszorozódott.

A növekvő kereslet fedezése érdekében intenzívebbé vált az állattenyésztés, többek között az antibiotikumok fokozottabb alkalmazásával. Nemcsak a beteg állatok kezeléséhez vetnek be gyógyszereket, hanem a fertőzések megelőzéséhez is. A fejlődő és gyorsan fejlődő országokban azonban gyakran nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás ahhoz, hogy ellenőrizzék az üzemekben az antibiotikumok használatát, és ezekben az országokban jóval kevésbé szabályozott és dokumentált, mint a fejlett ipari országokban.

A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) munkatársa, Thomas Van Boeckel, vezette kutatócsoport a Science című tudományos lapban mutatta be a fejlődő és gyorsan fejlődő országokból származó haszonállatok antibiotikum-rezisztenciájának térképét.

Annak megállapítására, hogy mely haszonállatfajban alakult ki rezisztencia szalmonella, E. coli, a Campylobacter és a Staphylococcus aureus, a tudósok átfogó szakirodalmi adatbankot hoztak létre.

A tanulmány szerint a Kínában, India egyes részein és Brazília déli területein, Iránban és Törökországban nevelt állatok a leginkább érintettek az antibiotikum-rezisztenciában. Ezekben az országokban az említett baktériumok a hústermelésben és a humán orvoslásban bevetett számos szerrel szemben is rezisztensek. Afrikában – Nigéria és a dél-afrikai johannesburgi régió kivételével – csak alig vannak rezisztencia-csomópontok.

A legnagyobb mértékű ellenállás azokkal az antibiotikumokkal szemben lépett fel, amelyeket a legtöbbször alkalmaznak az állatoknál: ilyenek például a tetraciklin, a szulfonamidok, a penicillin és a quinolon. Bizonyos régiókban ezek a hatóanyagok szinte teljesen elveszítették a fertőzésekkel szembeni gyors hatékonyságukat.

Annak utánkövetésére, hogy hogyan alakul ki a többszörös rezisztencia, a kutatók egy új indexet alkottak. Ez minden régióban számszerűsíti azon antibiotikumok arányát, amelyek rezisztenciaaránya meghaladja az 50 százalékot. A fejlődő és gyorsan fejlődő országokban ez az index a baromfi és a sertések esetében az elmúlt húsz évben csaknem megháromszorozódott. Jelenleg a baromfiállatok felénél csődöt mond az antibiotikumok egyharmada, a sertések felénél pedig a gyógyszerek negyede.

„Ez a nyugtalanító trend megmutatja, hogy az állattenyésztésben alkalmazott gyógyszerek gyorsan veszítik el hatékonyságukat” – mondta Van Boeckel. Hozzátette: ez hatással lesz a húsipar fenntarthatóságára és nagy valószínűséggel a fogyasztók egészségére is. Különös aggodalomra ad okot, hogy a rezisztencia főként azokban az országokban növekedett, ahol a húsfogyasztás mértéke is növekedett és az állatoknál alkalmazható gyógyszerekhez való hozzáférés nem megfelelően szabályozott.

Kutatásukban az ETH, a Princeton Egyetem és a Brüsszeli Szabadegyetem kutatói több ezer publikációt, valamint az állatorvoslásról ki nem adott jelentést vizsgáltak át.