Közös Hold-missziót tervez Kína és Oroszország

1966-ban a Szovjetunió volt az első ország, amely űreszközt juttatott az égitestre, 1976 óta azonban a Szovjetunió (majd a későbbi Oroszország) nem tért vissza. A közelmúltban azonban kiderült, hogy a Roszkozmosz Kínával közösen az elkövetkező évtizedben ismét a Hold felé fog fordulni – számol be a Space.com.

Kína az elmúlt években élen járt a Hold-missziókban, a küldetések pedig még messze nem értek véget. 2020-ban a tervek szerint a Csang-5 fogja elérni az égitestet, ez lesz az ázsiai ország első mintagyűjtő robotja a Holdon. Ugyanabban az évtizedben a Csange-6, illetve a Csange-7 is landolhat.

Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz vezetője a közelmúltban az orosz terveket is ismertette: eszerint 2024-ben egy űrszondát, 2028-ban egy mintagyűjtő szerkezetet, majd 2029-2030-ban embereket juttatnának a Holdra. 2019. szeptember közepén a kínai és az orosz illetékesek azt is bejelentették, hogy közösen is dolgoznak majd egy küldetésen.

A megállapodás szerint a Csange-7 az orosz Luna-26 műholddal dolgozna együtt, az oroszok a leszállást segítenék. Az űreszközökön több ország is elhelyezhet majd műszereket, így a nemzetközi összefogás tovább bővülhet.

A Roszkozmosz az utóbbi időkben elsősorban az emberes missziókra koncentrált, a jelentősebb sikerek azonban elmaradtak. 2018-ban a Szojuz egyik kapszuláján azonosítottak egy kisebb lyukat, 2019 augusztusában pedig az első automatizált Szojuz dokkolásánál adódtak problémák.