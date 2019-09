Újabb csillagközi objektumot találtak a Naprendszerben

Az ukrán amatőr csillagász, Gennadij Boriszov 2019. augusztus 30-án a krími MARGO Csillagvizsgálóban dolgozva észlelt egy üstököst, az elemzéseket követően a szakértők arra jutottak, hogy az égitest egy csillagközi látogató lehet. Most a Nemzetközi Csillagászati Unió is megerősítette a feltételezést – számol be a CBS News.

Az üstököst a hagyományokat követve felfedezőjéről nevezték el 2I/Borisov-nak. Az egyelőre nem tudni, hogy az égitest honnan is érkezett, pályája azonban egyértelműen csillagközi eredetre utal.

Ez a második alkalom, amikor a szakértők idegen eredetű objektumot találnak rendszerünkben. 2017 októberében az utóbb ‘Oumuamua névre keresztelt égitestet fedezték fel, fontos különbség azonban, hogy utóbbit csak későn találták meg, így a kutatóknak alig maradt ideje a megfigyelésre. A 2I/Boriszov egyelőre távol jár, és a Nap felé halad, így rengeteg adatot gyűjthetnek még róla.

Az eddigi megfigyelések alapján az égitest egyértelműen üstökös, szokatlanul gyorsan halad, és 2-16 kilométer széles lehet. Az objektum 2019. december 7-én lesz a legközelebb csillagunkhoz. Elképzelhető, hogy a 2I/Boriszov idővel közepes méretű teleszkópokkal is látható lesz.