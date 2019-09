Ritka felfedezés: három fekete lyuk fog összeütközni

Kép: X-ray: NASA/CXC/George Mason Univ./R. Pfeifle et al.; Optical: SDSS & NASA/STScI Press Image, Caption, and Videos

A SDSS J084905.51+111447.2 jelű rendszerben fekvő három szupermasszív fekete lyuk három összeolvadóban lévő galaxishoz tartozik – írja a Space.com. A rendszer mintegy egymilliárd fényévre található.

Ahogy Ryan Pfeifle, a George Mason Egyetem munkatársa elmondta, eredetileg páros objektumokat kerestek, de végül erre a kivételes rendszerre bukkantak. A kutató hozzátette, eddig ez a legjobb bizonyíték az összeolvadó hármas szupermasszív fekete lyukak létezésére.

A kutatásban több műszert is használtak, az adatok feldolgozásába pedig amatőr kutatók is részt vettek. Az első árulkodó nyomokat az új-mexikói Sloan Digital Sky Survey (SDSS) fogta, majd a NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) nevű űrszondáját, illetve a Chandra űrtávcsőt is segítségül hívták. Utóbb a Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAr) űrszondával az egyik objektum körül keringő gáz- és portömeget is meg tudták figyelni.

Az adatok alapján az egyes fekete lyukak egymástól 10-30 ezer fényévre vannak. A kutatók bíznak benne, hogy módszerükkel idővel több hasonló jelenséget is találhatnak, ahol az objektumok már az összeolvadás későbbi fázisában járnak.