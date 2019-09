Túléli a gyilkos sugárzást a penészgomba

Penészgombákat már a régi szovjet MIR űrállomáson is találtak, és a Nemzetközi Űrállomás sem mentes tőle, például a testedzések során használt ruhák szárítására szolgáló helyen penészes a fal. Az alacsony Föld körüli pályán keringő ISS belső terében ugyan eléggé alacsony sugárzás van, ám kinn az űrben (az űrjármű külső felületén) s főként majd a távolabbi űrutazások, pl. a Mars felé vezető út során ennél lényegesen nagyobb sugárterhelést jelent majd a környezet. Vajon miként viselkednek a penészgombák ilyen helyzetben? Mivel a penészgombák spórái könnyen megtapadnak bárhol, így a kérdésnek gyakorlati jelentősége is van.

A Science beszámolója szerint egy német-japán kutatócsoport közönséges feketepenész ( Aspergillus niger) gombákat vizsgált, amelyek az ISS fedélzetén is „honosak”. A gomba spóráit elképesztően erős sugárzásnak tették ki a kísérletek során, UV-C és röntgen tartományban, illetve vas- és hélium ionok formájában. Míg a Mars-utazás fél éve alatt 0,7 Gy (gray, ez az elnyelt sugárdózis mértékegysége), a Mars felszínén pedig évente 0,2 Gy a sugárzás „adag”, az ember számára 5 Gy már halálos, a vizsgálatokban a számunkra gyilkos sugárzásnál kétszázszor erősebb dózist adtak.

A penészgombák túlélték az 500 Gy, vas- és hélium ionokból eredő dózist, ill. 1000 Gy röntgensugárzást is, de az UV-C esetén is rendkívül ellenállóak voltak. Ez utóbbinak nemcsak az űrben, hanem a földi környezetben is van jelentősége, ugyanis UV-C sugárzást használnak fertőtlenítésre pl. a kórházakban.

Most ugyan csupán a sugárzás hatását önmagában vizsgálták, ám egy régi kutatásból ismert, hogy az űrbéli vákuumnak kitett spórák a sugárzásnak ellenállóbbá váltak, így érdemes lesz folytatni is majd a vizsgálatokat.

Az eredmények alapján Paul Mason, az Új-Mexikói Állami Egyetem asztrobiológusa úgy véli, hogy az élet Földön kívüli eredetének lehetőségét is megerősítik e vizsgálatok, „Most, hogy tudjuk, a földi élőlények túlélhetik a világűr viszontagságait, könnyebben elképzelhető az is, hogy ide is más helyről utaztak az első létformák”.

Eddig csak a baktériumokat vizsgálták abból a szempontból, hogy esetleg megfertőzhetünk-e velük más égitesteket, a mostani eredmény alapján jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gombákra is.

A felfedezésről a 2019 nyárán tartott asztrobiológiai konferencián számoltak be.