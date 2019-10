Elég zsúfolt most a Nemzetközi Űrállomás

2019. szeptember 25-e óta meglehetősen zsúfolt napokat él a Nemzetközi Űrállomás (ISS) csapata – írja a Space.com. Az ISS-en október 3-ig kilenc űrhajós fog tartózkodni, ilyen magas létszám ritkán fordul elő.

Általában egyszerre három-hat űrhajós dolgozik, most átmenetileg a korábbi legénység mellett egy háromfős csapat is az űrállomáson van. Hasonlóra 2015 óta nem volt példa, de messze nem ez a legnagyobb létszám: 2009-ben egy alkalommal egyszerre 13 személy volt a Nemzetközi Űrállomáson.

Celebrando 3 compleanni in una settimana, con le maglie della nostra ‘space band’: ‘Kryk Chayky’ – ‘Lo strillo del gabbiano’.

Celebrating 3 birthdays in one week (Me + @AstroHague & Alexey), wearing the t-shirts of our ‘space band’: ‘Kryk Chayky’ – ‘The cry of the seagull’. pic.twitter.com/HtcS9jdlcZ

