Tűzgömbök hullottak egy chilei városra

A szakértők jelenleg is elemzik az objektumokat, az eddigi vizsgálat azonban meglepő eredményt hozott – számol be a Live Science. Az első hivatalos közlemény ugyanis nem adott magyarázatot arra, hogy mik is lehetnek a darabkák.

Az egyelőre azonosítatlan objektumok 2019. szeptember 25-én hullottak le a Chiloé szigetén fekvő Dalcahue városának hét pontján. A becsapódás miatt kisebb tüzek alakultak ki, az oltást önkéntes tűzoltók végezték.

Se reporta caída de meteorito en mocopulli chiloe pic.twitter.com/7w3KGEgnln — marcelo macaya (@mmacaya) 2019. szeptember 25.

A Chilei Földtani és Bányászati ​​Hivatal szakértői hamar megérkeztek az érintett helyszínekre. José Maza, a Chilei Egyetem neves csillagásza szerint a becsapódó objektumok egyaránt lehettek meteoritok vagy olyan űrtörmelékek, melyek rakétákról vagy műholdakról váltak le. Jonathan McDowell, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa ugyanakkor a Twitteren azt írta, nem látható egyértelmű űrtörmelék-jelölt, így ő meteoritra gyanakodott.

Szeptember 28-án jelent meg a hivatalos geológiai jelentés, eszerint azonban kizárható, hogy meteoritok hullottak Dalcahuéra. Feltételezhető tehát, hogy mégis űrtörmelékről van szó, a kutatók szerint viszont további elemzésekre lesz szükség, hogy felmérhessék az objektumok pontos eredetét. A szakértők bíznak benne, hogy októberre befejezhetik az adatok kiértékelését.