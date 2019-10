A fizikai Nobel-díj, 2019

A három kutató „átformálta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket” – áll az indoklásban, amely szerint James Peebles kozmológus elméleti felfedezései hozzájárultak a világegyetem ősrobbanás utáni fejlődésének megértéséhez, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász pedig „felderítette kozmikus szomszédságainkat ismeretlen bolygókra vadászva.” A Princetoni Egyetem által közreadott fotó James Peebles kanadai-amerikai kozmológusról. Forrás: MTI/EPA/Princetoni Egyetem

A tudomány szeretete kell, hogy vezérelje a fiatal kutatókat, nem pedig a díjak utáni vágyakozás – mondta kedden James Peebles kanadai-amerikai kozmológus, miután Stockholmban bejelentették, hogy két társával együtt ő kapja az idei fizikai Nobel-díjat. A 84 éves tudós a világegyetem szerkezetének és történetének megismerésével kapcsolatos, alapvető fontosságú eredményeiért érdemelte ki a legrangosabb tudományos elismerést. A fiataloknak szóló tanácsában azt is mondta, azért érdemes foglalkozni a tudománnyal, mert lenyűgöző.

A Genfi Egyetem csillagászati obszervatóriumában készített kép Michel Mayor svájci asztrofizikusról, az intézmény igazgatójáról Forrás: MTI/EPA/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

A Genfi Egyetem csillagászati obszervatóriumában készített kép Didier Queloz svájci csillagászról. Forrás: MTI/EPA/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

A másik két díjazott, a svájci Michel Mayor és honfitársa, Didier Queloz 1995-ben jelentette be a Naprendszeren kívüli első olyan bolygó (exobolygó) felfedezését, amely egy Naphoz hasonló csillag körül kering a Tejútrendszerben. Nevükben intézményük, a Genfi Egyetem adott ki közleményt. „Ez a felfedezés a legfontosabb a pályafutásunkban, és az, hogy Nobel-díjjal jutalmazzák, egyszerűen rendkívüli” – fogalmaztak.

A fizikai Nobel-díjat 1901 óta 113 alkalommal ítélték oda összesen 213 tudósnak, de a díjazottak száma csak 212, mert az amerikai John Bardeen – eddig egyedüliként – kétszer (1956, 1972) is megkapta a kitüntetést. Az elismerésben 47 alkalommal részesült egy tudós, 32 alkalommal kettő, 34 alkalommal pedig három. 1901 óta hatszor (1916, 1931, 1934, 1940, 1941, 1942) nem adományoztak fizikai Nobel-díjat.

A kitüntetettek közül csak három a nő: Marie Curie 1903-ban, Maria Goeppert-Mayer 1963-ban, Donna Strickland pedig tavaly részesült az elismerésben. Marie Curie több szempontból is rekorder: ő volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott (férjével, Pierre Curie-vel megosztva), a kitüntetés történetében ők az első Nobel-díjas házaspár is. Marie Curie 1911-ben a kémiai Nobel-díjat is elnyerte, ezzel a nők között ő az egyedüli kétszeres Nobel-díjas tudós és az összes kitüntetettet tekintve is az egyetlen, aki két tudományágban is kiérdemelte az elismerést.

A fizikai Nobel-díjat legfiatalabban 1915-ben az akkor 25 éves Lawrence Bragg, legidősebben pedig tavaly a 96 éves Arthur Ashkin kapta meg.