Megnyílik a csernobili vezérlőterem

Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij ukrán elnök 2019 júliusában írt alá egy rendeletet, melynek célja Csernobil turisztikai vonzerejének növelése. Mint mondta, a területnek új életet kell adni, hogy ne csak az ország negatív képének kialakulásához járuljon hozzá.

Tény, hogy az erőműhöz egyre több és több látogató érkezik – ebben a Csernobilról szóló filmeknek is szerepük van. Az elmúlt időszakban a rendelet értelmében megkezdődött a meglévő csernobili ellenőrzőpontok és turistautak fejlesztése, illetve az újabbak kiépítése.

A program részeként az erőmű egyik ikonikus helye, a vezérlőterem is megnyílik – számol be a CNN. A vendégek itt rövid látogatást tehetnek, melynek során speciális védőfelszerelést kell viselniük. A látogatást követően a turistáknak két radiológiai vizsgálaton is át kell esniük, hogy felmérjék az esetleges sugárzás mértékét.

Csernobilnál bizonyos területek már látogathatóak, a szennyezés ezeken a helyeken nem veszélyes. Más területeket, így például a géptemetőt, ahol a tisztítómunkálatokban használt járműveket és eszközöket tárolják, szigorúan elzárva tartják.

A reaktor köré, az elhasználódott szarkofág helyére új védőobjektumot is építenek. A burkolat a földrengéseket és a tornádókat is képes lesz kiállni, és egy évszázadon keresztül maradhat a helyén.