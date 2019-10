A Mars egy ősi folyómedrét vizsgálták

A Mars déli féltekéjén a Nirgal Vallis nevű folyórendszer maradványairól 2019 novemberében készült felvételek a 3,5-4 milliárd évvel ezelőtti korszakról vallanak. A fotók a 700 km hosszúságban kanyargó folyóvölgy egy 75 km hosszú szakaszáról készültek. A Mars Express nagy felbontású (pixelenként kb. 14 méter) sztereó kamerája készítette a felvételeket, amelyekből a német űrhivatal, a DLR szakemberei kiszámították, hogy a folyó e szakaszán másodpercenként 4800 köbméter vizet szállított egykoron, ez kb. a duplája a Rajna torkolati vízhozamának.

A sztereó felvételek alapján készített magassági térkép a Nirgal Vallis környezetéről. Forrás: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

A folyó és a mellékágai eltérnek az átlagos földi folyóktól, a meder keresztmetszete kimondottan U alakú és igen meredek, kb. 200 méter magasba emelkedő partok szegélyezik a 2 km szélességű, lapos völgyét. A völgy alakja arra utal, hogy a talajban lévő jég megolvadásából eredő talajvíz táplálhatta, ám valószínűleg nem állandó, hanem csupán időszakos folyó lehetett. A talajból eredő olvadékvíz elméletét a német kutatók laborkísérletekben is ellenőrizték, s a kísérletek szerint a völgy falai folyamatosan leomlottak, mert az olvadás miatt megszűnt a talaj stabilitása, s ezen omlások révén, a víz eróziója segítségével, a völgy hátráló mozgásával növekedtek maguk a folyóvölgyek. A kis oldalágak sok esetben amfiteátrum-szerű, kerek völgyfejek, amelyeket saját bolygónk vulkáni területeiről, pl. Hawaiiról, vagy a Colorado-fennsíkjáról ismerünk. Ilyenek akkor jönnek létre, ha nem a felszínen, hanem az alatt található a víz folyása számára kedvező adottságú kőzetréteg, s a felszín alatti erózió alakítja ki magát a völgyfejet.

Amfiteátrum-szerű völgyfejek sorakoznak a Nirgal Vallis oldalain. A kép középső részén, az Y elágazásra kb. merőlegesen egy felszíni lávafolyás nyoma is kivehető, és szintén látszanak a völgyekben a szél által összehordott homokdűnék sorai.

Mintegy 400 kilométerre a most megörökített helyszíntől a Nirgal beletorkollik egy másik hasonló folyóvölgybe, az Uzboi Vallis nevűbe, amely észak felé szállította tovább egykor a vizet. A végállomás a 150 km átmérőjű Holden-kráter volt, amelyet kb. 250 méter mélységben töltött ki a víz.

A folyóvölgy egy vulkanikus eredetű fennsíkot szel át, s a felvételen is kivehető több lávafolyás nyoma is, a völgyekben pedig az uralkodó széliránynak megfelelő kis dűnék is sorakoznak.