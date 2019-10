Tűzgömb világította meg az éjszakát Kínában

Hatalmas meteor égett el Északkelet-Kína felett 2019 október 11-én – számol be a Live Science. A helyi idő szerint éjfél után elégő objektum rövid időre nappali világosságot okozott a térségben. A jelenséget Szondzsüanban, Csilin tartományban több kamera is felvette, de a régió lakói is észlelték, és Hejlungcsiang tartomány bizonyos területeiről is látható volt.

A Kínai Tudományos Akadémiához tartozó Lila-hegyi Obszervatórium csapata jelenleg is vizsgálja az eseményről készült videókat. A szakértőkhöz egyelőre nem érkezett bejelentés becsapódásról, de elképzelhető, hogy kisebb meteoritok így is elérték a földfelszínt.

A közelmúltban Chilében észleltek látványos tűzgömböket, Chiloé szigetén pedig több törmeléket is azonosítottak. Az elemzés során a kutatók arra jutottak, hogy az objektumok nem meteoritok, talán egy elhasználódott űreszközről váltak le.

Észre sem vesszük, de bolygónkat folyamatosan bombázzák a kisebb-nagyobb objektumok. A meteorok jelentős része a légkörben elég, bizonyos darabkák viszont a felszínre hullnak. Egyes becslések szerint ezek száma évente több ezer lehet. Mivel a meteoritok többsége az óceánban csapódik be, ezeket nem észlelik.