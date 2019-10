Hidegháborús fegyvertesztek nyomát őrzik az antarktiszi gleccserek

A szakértők gyakran használják a radioaktív klór-36 és berillium-10 izotópokat a jégmagok korának megállapításakor. Előbbi anyag természetes körülmények között a kozmikus sugarak és az atmoszféra találkozásával jön létre, ugyanakkor nukleáris robbanások során is felszabadulhat.

Az 1950-1960-as években a Csendes-óceánon zajló amerikai kísérletekkel például rengeteg klór-36 alakult ki. Az izotópok igen messzire jutottak, és az antarktiszi jégbe is beépültek.

Egy új tanulmány alapján az Antarktisz vosztoki régiójában még mindig nagy arányban van jelen a radioaktív klór – írja az Amerikai Földtani Unió oldala. Mélanie Baroni, az Európai Földtudományi és Környezetkutatási Oktató- és Kutatóközpont munkatársa szerint a légkörben a robbantásokból származó anyag már nem lelhető fel.

A szakértők a vosztoki orosz kutatóállomásnál gyűjtöttek be mintákat, a környéken viszonylag kevés hó hullik. Emellett egy 1400 kilométerre fekvő, jóval csapadékosabb helyen, a Talos-kürtőnél is folytattak vizsgálatot. Az adatok alapján utóbbi helyen évről évre kevesebb volt a klór-36, Vosztoknál viszont továbbra is magas maradt a koncentráció.

Bár a klór szintje nem veszélyes a környezetre, az eredmények így is meglepőek. A kutatók eddig azt hitték, hogy az anyag már természetes szintre csökkent.