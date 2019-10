Kardfogú macskák barangoltak a mai Kanada területén

Forrás: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

A világ egyik legismertebb őslénytani látványossága a Los Angeles városában található Rancho La Brea. A kivételes lelőhelyet részben a kardfogú macskák tették híressé. Fosszíliáikkal az Idaho államtól északra fekvő területeken nem találkoztak – legalábbis a közelmúltig.

Ashley R. Reynolds, ujjai között egy Smilodon fatalis-kézközépcsonttal. Forrás: Danielle Dufault & Royal Ontario Museum

Ashley R. Reynolds, a University of Toronto munkatársa a Royal Ontario Museum gyűjteményében kutakodott, mikor megtette jelentős felfedezését. A górcső alá vett, körülbelül 1200 különféle kövületet tartalmazó leletanyagot, melyeket még az 1960-as években gyűjtött be C. S. Churcher paleontológus Alberta tartományban, Medicine Hat térségében. A kutatónő a jobb mancs egyik csontjára bukkant, melyet később egy Smilodon fatalis-példányhoz tartozó maradványként azonosítottak.

Henry Sharpe illusztrációja a kardfogú macskáról.

Mintegy 35–40 ezer évvel ezelőtt, a pleisztocén idején ezek a ragadozók más macskafélékkel is megosztották életterüket, például hiúzokkal vagy a tőlük jóval nagyobb amerikai oroszlánokkal (Panthera atrox). A húsevők lovakra, bölényekre vagy tevékre vadászhattak: a kardfogú macskafélék lesből támadva teríthették le áldozataikat. „Az itteni táplálékláncok sokkal összetettebbek lehettek, mint korábban gondoltuk.” – nyilatkozta az esetről összeállított tanulmány főszerzője.

A vizsgálat eredményeit a Canadian Journal of Earth Sciences szakmai folyóiratban tették közzé.

Írta: Fejes Valentin