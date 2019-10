A patkányokat megnyugtatja az autóvezetés

A Richmondi Egyetem kutatói patkányok számára egy átlátszó ételdobozból apró elektromos autócskát készítettek, a járgányt a patkány drótok érintésével tudta elindítani, irányítani, illetve hajtani. A kiépített, 4 négyzetméteres arénában autókázó patkány a pálya végén jutalomfalatot is kapott, a tevékenységüket videón rögzítették. Összesen 17 patkányt tanítottak be, és mindegyik állat más-más módon sajátította el az „autóvezetés” képességét, s a jutalomfalathoz vezető utak is változatosak voltak, s egyazon patkány is különböző utakon közelítette meg a célt.

A kutatók az autózó patkányok, és az autózásra nem betanított „átlagos” laborpatkány életét élő társaik stresszhormon-szintjét vizsgálták meg, az állatok ürülékéből. A vizsgálatok szerint az autókázó rágcsálókat kimondottan megnyugtatta a vezetés és maga a tanulási folyamat is. Ellenőrzésként egyes patkányokat távirányítású autókban furikáztak körbe a pályán, és náluk nem jelentkezett e hormonszint-változás, vagyis nem maga a mozgás csökkentette a stresszt, hanem az, hogy maga az állat volt képes tanulás útján elsajátítani egy új képességet, és aztán alkalmazni is tudta azt.

Hasonló, összetett folyamatok megtanulásával járó tréningek kapcsán már értek el ilyen eredményt patkányoknál, azonban ennyire bonyolult feladattal eddig nem próbálkoztak. Kelly Lambert, a kutatás vezetője azt mondta, hogy a patkányok biztosan sokkal okosabb állatok, mint a legtöbben gondolnánk, és valószínű, hogy más állatok is valószínűleg eszesebbek, mint hinnénk.

Az autóvezetés sokkal valószerűbb folyamat, mint a patkányoknál általában használt labirintusok, így akár azokat a képességeket is lehet tesztelni, amelyeket pl. a Parkinson-kór mozgáskoordinációs problémái érintenek. Emellett olyan betegségek kezelésében is segítséget adhat a folyamat, mint a depresszió vagy a skizofrénia, amelyekben a neurokémiai anyagok szintje jelentős szerepet kap.

A kutatócsoport további vizsgálatokat tervez, szeretnék megérteni, hogy pontosan hogyan tanul meg vezetni a patkány, illetve minek köszönhetőek a pozitív változások. A most született kutatás eredményét a Behavioural Brain Research szakfolyóirat közölte.