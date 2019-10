Varázsgomba a depresszió gyógyítására?

Az összefoglaló néven, általában varázsgombaként, emlegetett gombafajokban (leginkább a Psilocybe nemzetségben) megtalálható a pszilocibin nevű pszichoaktív alkaloid, amely hallucinogén hatású.

A fogyasztásakor fellépő érzékelési állapot hasonlatos az úgynevezett éberségi meditációhoz. Ezek az anyagok segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.

A Zürichi Egyetem közlése szerint a Zürichi Pszichiátriai Egyetemi Klinika (PUK) kutatóinak sikerült bizonyítaniuk, hogy a pszilocibin nemcsak boldogságérzetet okoz, hanem megakadályozza a hallucinogén anyagok használatakor fellépő negatív kísérőjelenségeket is.



Normális esetben a hallucinogén anyagok fogyasztásakor negatív érzetek térhetnek vissza újra és újra. Szintén felléphetnek pszichés zavarok, például a depresszió jellegzetes tünetei is.

A PUK öt napon át tartó vizsgálatában 40 önkéntes vett részt. A negyedik napon egy úgynevezett kettős vak tesztet végeztek: vagy egy adag pszilocibint vagy placebót adtak a résztvevőknek.

Különböző mérésekkel a tudósok kimutatták, hogy a meditáció növelte a pszilocibin pozitív hatásait. Ugyanakkor az anyag ellensúlyozta a pszichedelikus élmény negatív aspektusait. A vizsgálat után négy hónappal is pozitívabb pszichoszociális viselkedést mutattak azok a résztvevők, akik pszilobicint kaptak – közölte az egyetem.

A Zürichi Pszichiátriai Egyetemi Klinika kutatói szerint eredményeik alapján a jövőben új terápiás módszereket dolgozhatnak ki, többek között a depresszió kezelésére.