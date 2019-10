Lenyűgöző fotók készültek parányi világokról

Bemutatták a Nikon Fotomikrográfiai Versenyének győzteseit. A mozgóképes pályázat, azaz a Kis Világok Mozgásban verseny nyerteseit egyelőre nem ismertették.

A Small World pályázatot először 1975-ben hirdették meg, a verseny célja, hogy a résztvevők a mikrofotográfia segítségével mutassanak meg olyan apró részleteket, melyeket szabad szemmel nem lehet látni. A Small World sorozat azóta a legnépszerűbb fotomikrográfiai versennyé nőtte ki magát, amelyen különböző tudományos területek képviseltetik magukat.

Idén az első helyen Teresa Zgoda mikroszkóp-technikus és Teresa Kugler friss diplomás végeztek, ők az amerikai Tengerbiológiai Laboratóriumban örökítettek meg egy fejlődésben lévő teknősembriót. A képen jól elkülönülnek az eltérő szövettípusok, a felvétel elkészítéséhez nagy türelemre és precizitásra volt szükség.

Igor Siwanowicz, a Howard Hughes Orvostudományi Központ munkatársa lett a második, a szakértő három egysejtű kürtállatkát fotózott. A mikroorganizmusokat sokszor sztentórnak is nevezik, ezzel utalva a görög mitológia és a trójai háború hírnökére, a sokszor trombitával ábrázolt Sztentórra.

Forrás: Dr. Igor Siwanowicz

Daniel Smith Paredes egyetemi hallgató, aki Bhart-Anjan Bhullar, a Yale Egyetem kutatójának paleontológiai és fejlődéstani laboratóriumában készített képet egy mississippialigátor-embrióról fejlődése 20. napján. A harmadik helyezettek képén a fehér szín az idegeket, míg a sárga a fejlődő csontokat jelöli.

Forrás: Daniel Smith Paredes, Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar

A negyedik Jan Rosenboom, a Rostocki Egyetem munkatársa lett, ő egy hím szúnyogot örökített meg. A felvételen lenyűgöző részletességgel láthatóak a rovar hosszú, tollszerű csápjai.

Forrás: Jan Rosenboom

Carrie Albertin tengerbiológus a polipok és egyéb lábasfejűek testfelépítését tanulmányozta kollégájával, Martyna Lukoševičiūtėvel, az Oxfordi Egyetem szakértőjével. Kutatásuk során rengeteg mikrofotót alkottak, ezek egyikén egy fejlődésben lévő polip látható.

Forrás: Martyna Lukoseviciute, Dr. Carrie Albertin

Hazánkat Dr. Márkus Bálint állatorvos képviselte, ő a mikroszkópot ugyan elsősorban diagnosztikai eszközként használja, ám nagyon régóta készít művészi kivitelű fotókat is, most egy ammonitesz kövületről készült felvétele dicséretben részesült.

Forrás: Dr. Márkus Bálint

Nem jelent újdonságot, hogy Dr. Pintér Csaba is bekerült a kiemelt fotósok körébe, már több korábbi alkalommal is díjazták a munkáit. Idén két képpel, a hibiszkusz bibéit és porzóit, valamint a pollenjét ábrázoló fotóval is szerepelt.