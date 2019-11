Angolnaszerű őscápa kövületeire bukkantak Marokkóban

Szenzációs felfedezésről tettek bejelentést a paleontológusok a Proceedings of the Royal Society B szakmai folyóiratban: Marokkó délnyugati térségében, az Atlasz-hegység lábainál a Phoebodus nemzetségbe tartozó ősi cápák megkövesedett maradványait tárták fel, többek között néhány koponyát és egy közel teljesen hiánytalan csontvázat is.

Ezen őslények szilárd váza jórészt a kövületté válás folyamatának kevésbé ellenálló porcból állt, ezért korábban csupán három fog alapján ismerték őket – mindezek után ne csodálkozzunk, hogy nagy volt az öröm a tudósok körében. A nemzetközi csapat tagjai hozzávetőlegesen 360–370 millió éves, a késő devon idejéből származó kőzetrétegekben bukkantak rá a kincset érő fosszíliákra. Az értékes leletanyagot komputertomográfok segítségével tanulmányozták tüzetesebben.

Mint később kiderült, az inkább angolnákra emlékeztető kihalt ragadozók számos tekintetben hasonlítottak a bizarr karcsú galléros cápákra (Chlamydoselachus anguineus). Mivel nemcsak testfelépítésük, hanem fogazatuk is csaknem teljesen ugyanolyan, így a kutatók állítása szerint életmódjuk sok ponton egyezhetett. Különleges, hátrafelé hajló fogaikkal ragadták meg zsákmányukat, majd egészben nyelhették le szerencsétlenül járt áldozataikat.

Angolnaszerű őscápák (felül és középen), karcsú galléros cápa (alul). Forrás: royalsocietypublishing.org

A meglepő hasonlóságok ellenére ezek a cápák nem álltak közeli rokonságban egymással. A Phoebodusok utolsó képviselői a kora karbon alatt tűnhettek le végleg az élet színpadáról.

Írta: Fejes Valentin