A kanyaró hatása az immunrendszerre

A Harvard Egyetem Orvosi Kara adott hírt arról a másfél évtizedes kutatásról, amelyben a kanyaró különböző hatásait vizsgálta egy nagy nemzetközi kutatócsoport, az eredményeik pedig a Science rangos tudományos folyóiratban jelentek meg. Számos, a kanyaróhoz kötődő haláleset a vírusos megbetegedést követő egyéb fertőzés miatt következik be, mivel a kanyaró vírusa legyengíti az immunsejteket. Nem volt azonban világos, hogy hosszú távon milyen hatása van a betegségnek az immunrendszerre. Ez a kérdés különösen fontos ma, amikor egyre gyakrabban fordulnak elő kanyarójárványok, leginkább az átoltottság hiánya miatt.

A kutatások során arra jutottak, hogy a kanyarófertőzést követően a vérben 11-73 százalékkal csökken azoknak az antitesteknek a mennyisége, amelyek a korábbi betegségek immunválasza során születtek. Az arány nagyobb azoknak a gyerekeknek az esetében, akik a kanyaróban súlyosabb tünetektől szenvedtek, illetve akik alultápláltak, vagy valami más okból gyengébb a szervezetük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos olyan betegséggel szemben újra védtelen lesz a szervezet, amelyek ellen egyszer már megszerezte a védettséget.

Stephen Elledge, a Harvard Orvosi Karának professzora azt mondta, a kanyaró immun-amnéziát idéz elő azzal, hogy a védekező rendszerünk elfelejti a korábbi fertőzéseket a vírus hatására. Michael Joseph Mina, aki a Harvard Orvosi Karának járványtani kutatója, elmondta, hogy a kanyaró elleni oltás bevezetését követően a halálesetek száma nem csak annyival csökkent, amennyit magának a kanyarófertőzésnek az elkerülése jelentett, hanem kb. ötször kevesebb gyerek halt meg. Ez annak köszönhető, hogy megmaradt a védekezési képesség a szervezetben más fertőzések ellen, így a kanyaró elleni védőoltás kétszeresen is pozitív hatású.

A kanyarót követő immun-amnézia után csak lassan, hónapok vagy évek alatt áll vissza az immunrendszer a korábbi védettséget nyújtó állapotba, és ehhez arra is szükség van, hogy a különféle fertőzésekkel ismét találkozzon, vagyis újra fel kell építenie azt az antitest-tömeget, amellyel a kanyaró előtt már rendelkezett. Mina úgy véli, hogy a kanyarófertőzésen átesetteket érdemes lehet a korábbi rutin védőoltásaikból is emlékeztető oltással ellátni emiatt.

A kanyaró elleni oltás bevezetése előtt évente 2,6 millióan haltak meg e betegség miatt, a WHO adatai alapján azonban, a védőoltás elérhetetlensége, vagy épp az oltásellenesség miatt még 2017-ben is 110 ezer áldozata volt a vírusnak, nagyrészt 5 év alatti gyerekek körében, és a szám azóta is emelkedik. Az oltás olcsó, kb. egy dollárba kerül egy gyerek védetté tétele, a legnagyobb problémát a fejlődő országokban, vagy a fegyveres konfliktusok helyszínein az egészségügyi hálózat hiánya, összeomlása jelenti. Sok olyan országban is újból felütötte a fejét a betegség, ahol már korábban megszűnt, vagy nagyon közel állt az eltűnéshez, és ez aggodalomra ad okot.

Ha az immun-amnéziát is beleszámolják, akkor e fertőzés okozta halálesetek száma akár az összes gyerekkori halálozás felét is kiteheti. A teljes átoltottság nemcsak annak az évi kb. 110-120 ezer gyereknek a halálát előzné meg, akik a kanyaró közvetlen áldozatai, hanem további százezrekét is.

Az USA-ban, ahol 2000-ben már megszűnt a betegség, az oltásellenesség miatt újra megjelent, az országba behurcolt fertőzések terjedőben vannak, 2010-ben csak 63 eset volt, 2019-ben eddig 1250 megbetegedést jelentettek.