Napi negyedórás sétának még gazdasági haszna is lehet

Napi plusz 15 perc séta vagy egy kilométer futás növelné a várható élettartamot, az egészséget és a termelékenységet, ami a gazdaság növekedéséhez is vezethet – derült ki a Vitality biztosítási cégcsoport és a RAND Europe kutatóintézet közös tanulmányából.

A gazdasági fellendülés az alacsonyabb halálozási arányból származna, vagyis több ember maradna életben, tovább dolgozna, ezzel gyarapítaná a gazdaságot, miközben kevesebbet hiányozna betegség miatt.

„A kutatás rávilágít a mozgáshiány és a termelékenységcsökkenés közötti jelentős összefüggésre, valamint új perspektívát ad a munkaadóknak és az irányelvek megalkotóinak arról, hogyan lehet növelni a népesség termelékenységét” – mondta Hans Pung, a RAND Europe elnöke.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) azt ajánlja, hogy minden felnőtt hetente legalább 150 perc mérsékelt vagy 75 perc nagy intenzitású testmozgást végezzen.

Egy 2018-as kutatás azt találta, hogy az Egyesült Államokban a felnőttek 40 százaléka, Nagy-Britanniában 36 százaléka, Kínában 14 százaléka mozog túl keveset ahhoz, hogy egészséges maradhasson.

A RAND Europe és a Vitality tanulmánya részben azokon az adatokon alapul, amelyeket hét ország összesen nagyjából 120 ezer lakosáról gyűjtöttek. Ezekből kiindulva modellezték, milyen gazdasági előnyei lennének a több testmozgásnak, majd kivetítették egyenként 23 országra és az egész világra.

Azt találták, ha a 18-64 év közötti felnőttek napi 15 perc extra sétát beillesztenének a napirendjükbe, ez a világ gazdasági teljesítményét mintegy 100 milliárd dollárral növelné évente.

Megállapították azt is, hogy a mozgásszegény életet élő negyvenesek várható élettartama átlagosan 3,2 évvel nőhetne azzal, ha naponta 20 percet futnának.