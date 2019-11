Hivatalosan bejegyezték az ebola elleni védőoltást

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az Unió gyógyszerészeti felügyelőszerve 2019. november 11-én elfogadta és hivatalosan bejegyezte az első, ebola elleni védőoltást, amelyet az amerikai Merck fejlesztett ki, a neve rVSV-ZEBOV-GP. A vakcinát 2014-15-ben Guineában, majd 2018-ban a Kongói Demokratikus Köztársaság területén már sok százezren megkapták (köztük mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozó is) s ennek segítségével sikerült féken tartani a megbetegedéseket. Az oltásokból ekkor azok részesülhettek, akik kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel, s így tudták a vírus további terjedését megakadályozni. A járványok idején végzett klinikai tesztek bizonyították a hatékonyságát, s azzal, hogy hivatalos bejegyzést kapott az oltóanyag, már lehet belőle készleteket vásárolni, felkészülni egy-egy jövőbeli járványra, amelyet így már sokkal gyorsabban lehet majd megfékezni is.

Az egyelőre nem világos, hogy a védőoltás hatóideje növelhető-e emlékeztető oltással, s így megelőző jelleggel is használhatják-e például az egészségügyi személyzet állandó védelme céljára. Ez az oltóanyag az ebola „Zaire” nevű, legnagyobb járványokat okozó, több mint 11 ezer halálos áldozatot követelő törzse ellen nyújt védelmet, így a vírus további törzsei elleni oltások kifejlesztésére még szükség van. A WHO szerint jelenleg 7 további oltóanyag tesztelése zajlik, ezekből kettőt a Johnson & Johnson fejlesztett és a jelenlegi kongói járványban tesztelik. Míg a már bejegyzett oltás egyetlen adagja védelmet biztosított a fertőzöttek között élőknek és dolgozóknak, addig a most teszteltekből szükség van emlékeztető oltásra is. A kongói tesztek során ezeket már megelőző jelleggel is kipróbálják, olyan területek egészségügyi dolgozóinál, ahol még nem ütötte fel a fejét az ebola. A Johnson & Johnson is benyújtotta az Európai Gyógyszerügynökségnek két oltóanyagát bejegyzésre november elején. A Merck oltóanyaga eközben várja a bejegyzésről szóló döntést az USA gyógyszer-felügyeleti szervétől, az FDA-től is.

A Nature beszámolója szerint a GAVI, vagyis az a nemzetközi, alapítványi pénzből létesült szervezet, amely a világ veszélyes járványai elleni védőoltási akciókat összehangolja a WHO, az UNICEF és a különböző nemzetek kormányai között, 2019 decemberében fog dönteni arról, hogy felépítsenek-e egy globális készletet az újonnan bejegyzett ebola elleni oltóanyagból.

Seth Berkley, a GAVI genfi központjának egyik vezetője az oltóanyag bejegyzését követően megjegyezte: „Az oltóanyag már több mint negyedmillió embert védett meg a betegségtől a Kongói Demokratikus Köztársaságban, s ezzel a kiterjedt járványokat múlt idejűvé tette.” David Heymann a London Higiéniai és Trópusi Orvostudományi Iskola járványtani szakembere hozzátette: „Bár hatalmas előrelépést jelent a bejegyzés, ezzel még nincs vége a munkának, újabb oltásokra is szükség lesz, amelyek több törzs ellen és hosszú időre nyújtanak védelmet, hosszabb ideig tárolhatóak.”