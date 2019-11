Húzós kérdés: hogy spóroljunk a WC-n elhasznált vízzel?

A Penn State Egyetem kutatói olyan bevonatot fejlesztettek ki, amelynek használatával felére csökkenthető a lehúzott vízmennyiség. Tak-Sing Wong, az egyetem mérnöki karának professzora számolt be a Nature Sustainability folyóiratban közzé tett kutatás eredményéről: „A természet ihlette bevonat, amely folyékony, síkos, baktériumokat taszító hatású, gyakorlatilag öntisztítóvá teheti a WC-csészéket.”

A bevonat két összetevőből álló, kipermetezhető anyag, elsőként egy polimer alapú, erősen víztaszító hatású permettel kell bevonni a felületet. A száradása során kefeszerű, molekulányi méretű sörték képződnek a bevonaton, az egyedi szálacskák átmérője az emberi hajszálnak csak az egymilliomod része. A másodjára felhordott permet ezt a nanoszálakból álló felületet extrém síkossá teszi. A teljes művelet nagyjából 5 percet vesz igénybe, míg más felületkezelő eljárások több órás munkával járnak. Az anyag a LESS (liquid-entrenched smooth surface, vagyis folyadékkal védett sima felület) nevet kapta, a kevesebb jelentésű less angol szó a kisebb felhasználandó vízmennyiségre is utal.

A fejlesztésben részt vevő Jing Wang elmondta, hogy a laborban a speciális bevonat hatását ürüléket utánzó anyaggal vizsgálták, mely önmagától lesiklott a WC-csésze felületéről úgy, hogy nem hagyott rátapadt nyomokat sem. A kísérletek alapján az egyszeri alkalommal felhordott bevonat kb. 500 öblítés idejéig tartja meg a tulajdonságait, ezt követően a második, síkosító réteget újra fel kell hordani a felületre. Amellett, hogy az öblítéshez használt víz mennyiségét ennek köszönhetően a felére lehet csökkenteni, a bevonat a baktériumokat és a kellemetlen szagokat is taszítja.

Használatára a vízhiánnyal küzdő területeken lenne nagy szükség, hisz így a megtakarított vizet sokkal fontosabb célokra lehetne fordítani. Alkalmas azonban az önmagában, vízöblítés nélkül használatos WC-k esetében is, ezek pedig világszerte igen elterjedtek. Azzal, hogy tapadásmentessé válik a felület, nemcsak tisztább, hanem egészségügyi szempontból is biztonságosabb WC-k állhatnak rendelkezésre.

Mivel a találmányt nem érdemes a laborban tartani, hanem hasznosítani is illik, a kutatók egy startup-céget is alapítottak az elterjesztésre, s a bevonatot adó anyag neve alapján spotLESS márkanéven (amelyet magyarra stílszerűen maKULÁTLAN-nak fordíthatnánk) már árusítják is. A kutatócsoport bízik benne, hogy a munkájuknak köszönhetően az értékes vízforrásokat sokkal hatékonyabban lehet felhasználni.