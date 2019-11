Az anya zsírban gazdag étrendje károsíthatja a magzat agyát

A Bécsi Orvosi Egyetem Agykutató központjának kutatócsoportja sejtmodellekkel és egerekkel végzett kutatások alapján készült tanulmány a Molecular Psychiatry című szaklapban jelent meg.

A telítetlen zsírsavak nagyobb mennyiségű bevitele esetén a várandós anya szervezete több endokannabinoidot termel, mellyel túlterhelik a magzat agyában a kannabinoid-receptorokat és korlátozzák az egészséges agyi hálózat fejlődését. Az agysejtek nem tudnak többé megfelelően integrálódni az agyba és ellátni a hozzájuk rendelt feladatot. Ennek következményei olyan betegségek, mint a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, a skizofrénia vagy a szorongásos rendellenességek. A kutatók szerint kicsi az esélye, hogy ezeket a károkat később a táplálkozás megváltoztatásával helyre lehet állítani.

Az endokannabinoidok olyan anyagok, amelyeket a test maga állít elő. Részét képezik az endokannabinoid-rendszernek, amely az emberi agyban és más szervekben is alapvető kommunikációs szisztémaként funkcionál. Az endokannabinoidok a felnőtt agyban csökkentik az idegsejtek közötti kémiai kommunikációt.

Az endokannabinoidok a fejlődő agyban meghatározzák, melyik helyre pozícionálják magukat az idegsejtek, milyen módon alakítsanak ki kötődéseket. Ez azt jelenti, hogy minden anyag, mely befolyásolja a kannabinoidok működését, az agyi fejlődést is megváltoztatja – hangsúlyozták a kutatók.

„Ezeket a patológiai módosulásokat az idegsejtek epigenetikájában nem olyan egyszerű visszafordítani” – idézi az egyetem a kutatást vezető Harkány Tibort. A szakértő szerint a születés utáni egészséges, zsírban szegény táplálkozás sem segít.

Bár az eredmény állati modellek alapján született, a kutató szerint a vizsgálat hasonló hatásmechanizmust állapítana meg emberek esetében is.