Új felfedezés árulkodik a kígyók evolúciójáról

A kígyók elődje gyíkszerű hüllő volt, s a kialakulásuk sok millió éven át tartó folyamatáról kevés kövület maradt fenn. A Najash nevű ős-kígyó mintegy 95 millió éve élt, korábbi maradványai közt azonban a koponya csak kis töredékekben maradt fenn, az viszont már a felfedezésekor kiderült, hogy voltak hátulsó lábai az állatnak, s ebben az első szárazföldi kígyó lehetett.

Nemrégiben a Najash koponyája is előkerült, ráadásul olyan kiváló állapotban, hogy nagyfelbontású CT vizsgálatnak alávethették, s ezzel feltárulhattak a kígyókoponya fejlődésének titkai, összehasonlítható volt a ma élő kígyókkal is, számolt be a Phys.org tudományos hírportál. A kígyó sikerességében hatalmas szerep jutott a koponyának, a táplálkozásuk különleges volta miatt, ezen belül a rugalmas állkapocs lehetett talán a legfontosabb, hisz ez teszi lehetővé, hogy nagy méretű zsákmányt nyelhessenek le.

A CT-vel vizsgált koponya, és további, nemrég talált darabok. Forrás: Science Advances

A Najash állkapcsa a modern kígyókéhoz hasonlóan igen nagyra tátható volt, így ez az ősi állat már képes lehetett a nagyobb falatokat bekebelezni. A koponyában ugyan még nem minden ízület volt a modern kígyókéval megegyezően laza, de a jó részük már alkalmazkodott a nagy zsákmányokhoz. A Najash középfüli régiója nagyjából félúton van az evolúcióban a gyíkok és a modern kígyók közt, a mai kígyókból hiányzó, ám a gyíkokban még meglévő pofacsontokkal is rendelkezett. A Najash nagyon jól összeköti a gyíkok koponya anatómiáját a modern kígyókéval. Korábbi elképzelések szerint a kígyók egy olyan ősből alakulhattak ki, amelynek ma élő, föld alatti életmódú, apró szájú kígyócsalád tagjaihoz hasonlíthattak. A most elemzett koponya azonban a nagytestű, a ma élő varánuszokhoz hasonló gyíkokkal jóval közelebbi rokonságra utal. Mike Lee, az ausztrál Flinders Egyetem professzora és a Dél-Ausztrál Múzeum kutatója szerint a Najash azt bizonyítja, hogy a kígyók a gyíkokból fokozatos lépésekkel alakultak ki, ahogy azt Darwin is feltételezte.

A Najash anatómiailag olyannyira sikeres típust képviselt, hogy a kígyók mintegy 70 millió éven keresztül az általa is birtokolt jegyeket viselték a testükön, köztük az aprócska hátsó lábakat is.

A feltárult anatómiai jegyek alapján az ősi kígyókat leszármazásuk szerint is sorba tudták rendezni, illetve a meglévő sorba a Najash-t be tudták illeszteni – korábban, koponya nélkül ez nem volt lehetséges. A vizsgálatok eredményeit a Science Advances folyóirat közölte.