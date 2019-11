Csak minden ötödik tizenéves mozog eleget

A WHO frissen közzé tett felmérése eredménye szerint a fiatalok 80 százaléka nem mozog annyit, amennyi az életkorának megfelelően szükséges lenne. A felmérést 146 ország 1,6 millió, 11-17 éves diákja adatai alapján végezték el, az adatgyűjtés 2001-2016 között zajlott. A felmérésben a WHO, a londoni Imperial College és a Nyugat-Ausztrál Egyetem kutatói vettek részt. A globális felmérés az iskolai adatokból állt össze, amelyben az egyes tanulók iskolai és iskolán kívüli fizikai tevékenységeit vették lajstromba, beleértve az iskolai és az iskolán kívüli sportot, mozgással járó játékot, a házimunka során végzett fizikai aktivitást, a gyaloglást, biciklizést és hasonló aktív közlekedést.

A lányok voltak a kevésbé aktívak (négy ország kivételével: Tonga, Afganisztán, Szamoa és Zambia), némely országban egészen extrém módon. Dél-Korea kamaszlányainak 97 százaléka él mozgásszegény életet, a fiúk esetében a Fülöp-szigetek a vezető, itt 93 százalék az arány.

A probléma Bangladesben a legkisebb, itt 66 százalékos az elégtelen mozgást végző tizenévesek aránya. Fiúk körében is a legkevésbé rossz helyzetűek közé tartozik még India és az USA. A két ázsiai országban elért eredmény hátterében, a nemzeti sportnak számító, krikett lehet, az USA viszont fokozottabb iskolai sportoktatással, a médiát elözönlő sporteseményekkel, illetve a sokak számára hozzáférhető sportklubok meglétével érhette el a kedvezőbb arányt (64 százalék). A lányok esetében Banglades és India valószínűleg amiatt kedvezőbb helyzetű, mivel itt a lányok sok házimunkát végeznek, amelynek egy része intenzív fizikai aktivitást jelent.

A WHO kutatója, Dr Regina Guthold elmondta: „Sürgős intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy javuljanak a fizikai aktivitás arányai, különösen a lányoknál.” Az fiatalok elégtelen mozgása nemcsak a jelenlegi, de a jövőbeli egészségüket is aláássa. A kamaszkori fizikai aktivitás elősegíti a szívműködés, a légzés, valamint az izomzat teljesítményének javulását, a csontozatra és az anyagcserére is pozitív hatása van, segít kordában tartani a testtömeget. Arra is egyre több a bizonyíték, hogy a fizikai aktivitás a kognitív képességekre is jó hatású.

A WHO ajánlása alapján a kamaszoknak legalább napi egy óra intenzív vagy közepesen intenzív mozgásra van szükségük, ezért javasolják, hogy növelni kell az olyan, már bevált módszerek, programok alkalmazását, amelyekkel a fiatalok aktivitását eddig sikeresen emelni tudták. Ezen túl több lehetőséget kell teremteni a mozgásra a kézenfekvő oktatási rendszeren túl a várostervezésben megfelelő területekkel, biztonságosabb közlekedési viszonyokkal.

Dr Fiona Bull, a WHO szakértője, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta: „A fiataloknak joguk van játszani, biztosítani kell a lehetőséget számukra ahhoz, hogy a fizikai és lelki egészséghez és jólléthez való jogukat érvényesíteni tudják.”

A felmérésben részt vett 146 országból, mintegy 70-ben több éven át folytak vizsgálatok, így a változásokra is fény derült. Ez alapján, 2001-2016 között, a fiúk esetében 80-ról 78 százalékra csökkent a mozgáshiányos életmódúak aránya, a lányoknál nem volt változás (a világátlag itt 85 százalék).

A WHO 2018-ban megfogalmazott célja, hogy 2030-ra 70 százalék alá essen az elégtelen mozgású kamaszok aránya – a tanulmány szerzői úgy gondolják, ez nem lesz könnyű feladat.