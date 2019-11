Milyen dezodort válasszunk?

A kozmetikumok jelentős csoportját az izzadásgátló készítmények jelentik. Közöttük gyakoriak azok a szerek, amelyek az izzadást fizikai módszerrel akadályozzák meg, nevezetesen úgy, hogy a készítménybe – akár hajtógázas spray formájában is – alumíniumoxidot, vagy valamilyen alumíniumoxid-származékot kevernek.

Ezek az oxidszemcsék testnedveinkben alapvetően oldhatatlanok, így a bőrre kerülve azon vékony bevonatot képeznek, amelynek szemcséi eltömítik a verítékmirigyek kivezető nyílását a bőr felületén. Ezzel valóban megakadályozható, hogy a verítékmirigyek által termelt váladékban különböző, hosszúszénláncú zsírsavak okozta kellemetlen szag kialakuljon, akár negyvennyolc órán keresztül is, ahogyan azt egyébként a készítmények hirdetésein, leírásain is olvashatjuk.

Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy az izzadás ilyen mechanikai jellegű visszaszorítása a testünkben lévő verítékmirigyek működésének megzavarásával valósul meg, ami azt jelenti, hogy a mirigyekben termelődő váladék nem tud a szabadba ürülni. Ennek hatására a mirigyek károsodhatnak, és nem kívánatos szöveti változásokon mehetnek keresztül.

Ezek után felmerül a kérdés: Mit tehet a vásárló?

Annak, aki hajlamos az erős izzadásra, lehetőség szerint kerülje a műszálas holmik viselését, öltözködjék szellősen, rétegesen – olvasható a javaslat a laboratorium.hu oldalon. Természetesen számos olyan készítmény létezik, amely nem tartalmaz alumíniumot, intenzív, kellemes illatával mégis képes elnyomni az izzadság következtében előálló kellemetlen szagot. Aki úgy tapasztalja, hogy a bőre különösen érzékeny, allergiás tüneteket, kiütéseket, foltokat vesz észre, lehetőség szerint bizonyítottan csak természetes anyagokból álló kozmetikai szereket használjon.

Ha valakinél bármilyen bőrrel kapcsolatos panasz jelentkezik, feltétlenül keresse fel a szakorvost (bőrgyógyászt), és ne hagyatkozzon az interneten olvasható sok esetben ellenőrizetlen és minden tudományos ismeretet nélkülöző tanácsokra!