Áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók

A PJ34 jelű molekulát eddig a stroke gyógyításában alkalmazták. A Tel-avivi Egyetem kutatói szerint használata áttörést jelenthet a rák különösen agresszív fajtái, köztük a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben – írta a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli portál.

A tudósok hasnyálmirigyrákos emberi sejteket ültettek olyan egerek bőre alá, amelyeknek legyengítették az immunrendszerét. A sejtek szaporodni kezdtek. Ezután a PJ34 nevű, eredetileg a stroke kezelésére kifejlesztett molekulát fecskendezték az állatok véráramába, hogy megállapítsák, vajon a molekula befolyásolja-e a daganatot.

Kéthetes PJ34-kezelés után a rákos sejtek számának jelentős, nyolcvan-kilencven százalékos csökkenését észlelték a kezelések után egy hónapra.

A kísérleteket a Tel-avivi Egyetem Sackler Orvostudományi Karán Malka Cohen-Armon és csapata végezte, közösen a Sheba Egyészségügyi Központban dolgozó Talia Golannal és munkatársaival, az eredményeket bemutató tanulmány az Oncotarget című orvosi folyóiratban jelent meg.

A PJ34 molekula a rákos sejtek osztódásában rendellenességet okoz, ami gyors sejthalált idéz elő, ezért a kezelt rákos sejtek osztódása önmagában sejthalálhoz vezet – magyarázta a szer hatását Cohen-Armon.

A PJ34 kizárólag az emberi rákos sejtekre hatott, a többi sejtet nem befolyásolta. „Nem figyeltünk meg káros hatásokat az egerek súlygyarapodásában, és viselkedésük sem változott” – mondta a kutatást vezető Cohen-Armon a lapnak.

Párhuzamos vizsgálatok során azt is megállapították, hogy a molekula hatékony más típusú rákos sejtek esetében is, beleértve a mell-, tüdő- és petefészekrák, valamint az agydaganat agresszív formáit.

A kutatócsoport reméli, hogy hamarosan megkezdhetik a molekula tesztelését nagyobb testű állatokon, végül pedig embereknél is. Ez a folyamat a finanszírozástól függően körülbelül két évig tarthat.