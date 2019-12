Az óriásteknősök gyorsan tanulnak, és lassan felejtenek

A jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói és a bécsi Schönbrunni Állatkert szakemberei az Animal Cognition című tudományos folyóiratban bemutatott Alábecsült óriások című tanulmányukban számoltak be eredményükről.

Tamar Gutnick, Michael Kuba és Anton Weissenbacher Galápagosi óriásteknősöket (Chelonoidis nigra) és Aldabrai óriásteknősöket (Aldabrachelys gigantea) tanított meg arra, hogy egy pálcára erősített kék labdába harapjanak. A három teknős – Schurli, aki már elmúlt 120 éves, Mädi és Menschik – gyorsan megtanulta ezt, jutalmul mindegyikőjük sárgarépát kapott.

A második lépésben az óriásteknősök más színű labdákat is kaptak, és nem járt jutalom, ha nem jól választották ki az adott színt. Három hónap múlva az állatokat ismét tesztelték, és ők jól emlékeztek arra, hogy mit kell tenniük, kiválasztották a megfelelő színű labdát. Majd kilenc év múlva megismételtették velük a feladatot, amelyet mindhárom óriásteknős tökéletese elvégzett.

A kutatók felfigyeltek arra is, hogy mindkét faj gyorsabban tanulta meg a feladatot, ha nem egyedül, hanem csoportosan oktatták őket. Ez azt jelzi, hogy az óriásteknősök tanulnak abból, ha figyelik társaikat – vélik a kutatók. A szakemberek megjegyzik, hogy kevés kutatást végeztek a teknősök intelligenciájáról, azok is inkább a tengeri teknősökre korlátozódtak. Ezért nagyon keveset tudni a szárazföldön élő óriásteknősök képességeiről.

Az köztudott, hogy a vadon élők képesek nagy távolságok megtételére, kommunikálnak társaikkal és nagyon hosszú ideig élnek. A hosszú utak megtételéből feltételezték a szakemberek, hogy a Galápagos- és az Albadra-szigeteken élő óriásteknősöknek igen jó a memóriájuk, mivel emlékeznek az útvonalra, amelyet visszafelé is megtesznek.