Veszélyes baktériumok kerülnek a sminkkészletre

A birminghami Aston Egyetem Élet- és Egészségtudományi Karának kutatói vizsgálták a közönséges szépségipari termékeket. Arra voltak kíváncsiak, hogy a rúzsok, ajakfények, szemkihúzók, szemhéjfestékek, valamint a sminkszivacsok körében mennyi olyan kórokozó található a használatban lévő termékeken, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek a használókra. A vizsgálati eredményekről a Journal of Applied Microbiolgy szakfolyóiratban számoltak be.

A kozmetikai termékek nem sterilek ugyan, ám igen szigorú EU-s előírások vonatkoznak arra, hogy mely termékben mennyi maximális baktériumszám fordulhat elő, s a termékek eltarthatósági ideje alatt a bennük lévő tartósítószerek garantálják, hogy nem nő meg a kórokozók száma ezen érték fölé.

A kutatók hirdetéseire jelentkező civilek használt kozmetikai termékeikből összesen 467-et kapott az egyetem laborja, a termékek mellé kaptak arról is információt, hogy milyen régóta használta őket a tulajdonosuk, s egy kérdőívet is kitöltöttek a sminkelési szokásaikról.

Az eredmények egészen lesújtóak: a használatban lévő termékek 70-90 százalékából sikerült kimutatni olyan közismert kórokozókat, mint az Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Candida-fajok, de számos Pseudomonas-fajt, Citrobacter freundii-t, és több további Staphilococcus fajt is találtak. A legsúlyosabb képet a 94 százalékban baktériumfertőzött sminkszivacsok (közismert idegen néven beauty blenderek) mutatták, ezek 26 százalékán ürülékből származó anyagot is kimutattak. Ugyanezen szivacsokon kórokozó gombákból is volt a termékek 57 százalékán.

Mivel e termékeket gyakran a fürdőszobában használják, így könnyen szennyeződnek az ott lévő kórokozókkal, ha pl. leejtik valamelyiket. A sminkkészletek tulajdonosai által kitöltött kérdőívből kiderült, hogy a termékeket átlag 28 százalékban már ejtették le, a sminkszivacsok esetében ez 64 százalék volt.

Ennek ellenére a termékeknek mindössze 6,4 százalékát tisztították meg a tulajdonosaik valaha is.

Sajnos a még új divatterméknek számító sminkszivacsok esetében sokszor nem jelzik a tájékoztatóban annak tisztítására vonatkozó javaslatokat, holott meleg szappanos vízzel átmosva és megszárítva a kórokozók eltüntethetőek belőle is. Mivel e termék nem kozmetikai szer, hanem azok felhordásához való tárgy, így rá nem vonatkoznak a gyártási higiéné szabályai sem, nincsenek benne a baktériumok szaporodását gátló szerek sem. Problémát jelent még az is, hogy egyes külföldről származó termékeken nem szerepel a szavatossági idő, de azokat is jóval tovább használják, amelyeken rendben feltüntetik.

A kutatók szerint a legnagyobb felelősségük és tennivalójuk a termékek használóinak van, azzal, hogy alaposan és rendszeresen megtisztítják a kozmetikai termékeiket, és azzal, hogy nem használják őket a szavatossági idő lejártát követően, de a gyártóknak is jobban kellene ügyelni a szavatossági idő jól látható feltüntetésére.

Probléma lehet az is, ha közösen használnak egyes termékeket, ez nemcsak a barátnőnek buli közepén kölcsön adott rúzs lehet, hanem akár egy boltban kirakott teszter is, amelyet nem tisztítanak meg rendszeresen.

A kutatást vezető Dr. Amreen Bashir segítségül összefoglalta, mik azok az óvintézkedések, amelyekkel a sminket alkalmazóknak feltétlenül élniük kellene: