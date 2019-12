Új ötlet vegyszermentes növényvédelemre

A kanadai Simon Fraser Egyetem kutatói olyan tulajdonságot fedeztek fel egyes kártevő rovarfajoknál, amely vegyszermentesen megóvhatja a növényeinket. A rovarok részben a látásuk révén találják meg a tápnövényeiket, ennek kutatásai során azonban csupán a növények színét vették eddig figyelembe. A kanadai kutatók viszont azt vizsgálták meg, hogy a répalepke (Pieris rapae), a világon sokfelé elterjedt, és a keresztesvirágúakban a hernyói révén súlyos károkat okozó lepkefaj, a levelekről visszavert fény polarizáltságát veszi figyelembe. Ez a lepke könnyen tartható laborban, így gyakran használják hasonló kísérletekhez is. Nem ez az egyedüli rovarfaj, rengeteg további tájékozódik a fény polárossága alapján, így a vizsgálatoknak általánosabb jellegű információ is az eredményük.

Ahhoz, hogy ez döntő tényező legyen a tápnövény kiválasztásában, arra van szükség, hogy a rovar érzékelje a fény polarizáltságát, illetve a kérdéses növényről visszavert fény polarizáltsága eltérjen más növényekétől. A kanadai kutatók kísérleteket folytattak a nőstény lepkékkel, először pontosan megmérték, hogy a káposzta leveléről visszavert lineárisan poláros fény milyen arányú, azután egy kontrollként használt, a lepke számára érdektelen növénnyel, a burgonyával is megtették ugyanezt. Ezt követően a kétféle növény képét úgy mutatták be a lepkéknek, hogy azokon vagy a valós polarizáltsági arányt imitálták, vagy egészen mást, illetve felcserélték a két növényét. A lepkék mindig azt választották, amelyik a káposztáénak megfelelő arányú lineárisan polarizált fényt vert vissza, még akkor is, ha az a növény krumpli volt, nem káposzta. Ez a választás független volt a növény alakjától, színétől, sőt, ha a káposztát teljesen természetes formájában mutatták, s csupán a polarizáltsága különbözött, a lepkét egyáltalán nem érdekelte.

Mivel számos rovar képes hasonló szinten megkülönböztetni a polarizáltság arányát, ennek megismerése hatalmas lépést jelenthet egy olyan mezőgazdaság felé, amely nem mérgekkel próbálja meg csökkenteni a rovarkárokat, hanem a rovarok megtévesztésével. A megtévesztéshez el lehet jutni nemesítéssel, vagy akár olyan, nem mérgező anyag kipermetezésével, ami csupán a visszavert fény polarizáltságát változtatja meg. Ehhez persze még sok munka vezet, de hatékonyan távol tarthatóak lesznek a kártevő rovarok a növényektől anélkül, hogy más állatokra, vagy akár ránk, emberekre nézve káros hatású anyagokat kellene a környezetbe juttatni. A kutatásról a Proceedings of the Royal Society B folyóirata számolt be.