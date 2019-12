A fekete lyukról készült kép lett az év tudományos áttörése

A Science folyóirat minden évben kiválasztja az év tudományos áttörését, ezúttal a fekete lyukról, egészen pontosan az eseményhorizontjáról készült fotó győzött – írja a Space.com. A szakértők hosszú időn át vélték úgy, hogy ilyen képet nem is lehet létrehozni.

A fekete lyukak gravitációja olyan erős, hogy még a fény sem tud eltávolodni tőlük. A határt, melyen túl nem láthatunk, eseményhorizontnak nevezik. Karl Schwarzschild német fizikus Albert Einstein általános relativitáselméletét felhasználva rakta le az alapját a fekete lyukakat leíró tudománynak, a későbbi évtizedekben pedig rengeteg bizonyítékot találtak az objektumok létezésére.

Mintegy két évtizeddel ezelőtt a kutatók elkezdtek azon dolgozni, hogy megörökítsék az eseményhorizont körüli forró gáz- és portömeget. Egy ilyen kép elkészítése azért lett volna fontos, mert segítségével meg lehet pillantani a fekete lyuk árnyékát, azaz a sötét foltot az eseményhorizont mögött.

2019 áprilisában aztán az Eseményhorizont Távcső csapata bejelentette, hogy elkészült a történelmi felvétel. A szakértők egy hatalmas virtuális teleszkópot hoztak létre, ennek segítségével figyelték meg a Messier 87 galaxis közepén fekvő szupermasszív objektumot.

A bejelentést már sokan akkor az év, sőt az elmúlt évek legfontosabb felfedezésének nevezték. Az Eseményhorizont Távcső projekt célja az, hogy idővel mozgóképet is készítsenek egy fekete lyukról, illetve hogy a Tejútrendszer magjában elhelyezkedő Sagittarius A*-ot is megörökítsék. Az elkövetkező időszakban tehát újabb fontos eredményeket mutathatnak be.