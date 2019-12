A magasabb szén-dioxid-szint kognitív problémákat hozhat

A Coloradói Egyetem, a Pennsylvaniai Egyetem, és a Coloradói Közegészségügyi Főiskola közös kutatása arra talált bizonyítékot, hogy a CO2 jövőbeli szintje kognitív problémákat is okozhat. A kutatócsoport az eredményekről az Amerikai Geofizikai Unió őszi konferenciáján számolt be, a tanulmányuk pedig az EarthArXiv preprint szerveren olvasható, összefoglalót a Phys.org hírportál készített belőle.

A friss kutatás alapját olyan korábbi neurológiai és kognitív pszichológiai vizsgálatok képezték, amelyek iskolai osztálytermek magas CO2 szintje esetén tapasztalt negatív változásokat mutattak ki iskolások körében. A magasabb szén-dioxid-szint hatására a diákok teszteken elért eredményei rosszabbak, romlik a figyelmük, a memóriájuk, kevésbé képesek összpontosítani, ugyanez igaz felnőttek teljesítményére is pl. irodai munkahelyi környezetben, döntéshozatal esetében. Patkánykísérletekből olyan eredmények is születtek, amelyek szerint a CO2 növekedésével a fiatal állatoknál az idegrendszer fejlődésében is problémák alakultak ki, emberre vonatkozó ilyen jellegű adat nincsen.

Oceanográfusok már régen figyelmeztettek arra, hogy amennyiben a szén-dioxid mennyisége nő, még akkor is, ha az éghajlatra gyakorolt hatását valamilyen klímamérnöki módszerrel kiküszöböljük, a gáz puszta mennyisége negatívan hat a tengeri élővilágra. Az ember esetében hasonló negatív hatás várható, azonban, míg a korábbi kutatásokban feltárt iskolai-irodai összefüggés esetén megoldódott a probléma egy sima szellőztetéssel, addig a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó CO2-t nem lehet kiszellőztetni a bolygó légköréből.

A kutatók háromféle értékkel vizsgálták a hatásokat: 550 ppm (milliomodrész), ez a jelenleginél kb. harmadával magasabb légköri CO2 mennyiség; 945 ppm, ami az amerikai szellőzési előírások alapján az elfogadható beltéri szén-dioxid-mennyiség; illetve 1400 ppm, ami pedig az 1990-es években az irodákban mért értéknek felel meg. A zsúfolt beltéri helyszínek, mint az osztálytermek, irodák, a kültéri CO2 koncentráció legalább dupláját mutatják, így ezek az értékek egyáltalán nem elrugaszkodottak.

A számítások alapján, amennyiben minden kibocsátás a jelenlegi szerint folytatódik (az IPCC modelljeiben ez az RCP 8,5 néven ismert helyzet), 2100-ra a légkör szén-dioxid szintje elég magas lesz ahhoz, hogy az iskolás gyerekek kognitív képességeit 50 százalékkal visszavesse. Amennyiben a kibocsátást csökkenteni tudjuk (RCP 4,5 értékre – a dolgok jelen állása szerint még ennek sincs túl sok esélye), vagyis kevésbé emelkedik a CO2 szint, a visszaesés is csökken, és csak 25 százalékos lesz.

Hasonlóan ahhoz, ahogyan a szén-dioxid az óceánokban savasodást idéz elő s ezzel az élővilágot számtalan módon károsítja, az ember esetében is közvetlen hatással bír, mindennemű zsúfolt beltéri helyen. Legyen szó iskoláról, irodáról, közlekedésről, kórházról vagy bármi más helyről, ahol sok ember lélegzik együtt, a magas szén-dioxid-szint igen rossz hatással lesz a teljesítményünkre, különösen akkor, ha már nem lehet javítani a levegő minőségén szellőztetéssel sem.