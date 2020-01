Már az óceáni műanyagot is újrahasznosítják

A holland nonprofit szervezet, a The Ocean Cleanup olyan rendszert fejlesztett ki, amely segít az óceánokban található műanyag kiszűrésére. A csoport a módszert elsőként a nagy csendes-óceáni szemétszigeten tesztelte.

Boyan Slat, a The Ocean Cleanup alapítója és vezérigazgatója szerint a begyűjtött hulladékból fenntartható termékeket állítanak elő, az értékesítésből befolyt összeget pedig a projekt finanszírozására fordítják. A szervezet a norvég DNV GL-lel is együtt dolgozik, a nemzetközi csoport célja, hogy osztályozza az óceánból begyűjtött szemetet.

A The Ocean Cleanup 2019 októberében kezdte el megtisztítani a nagy csendes-óceáni szemétszigetet. A szervezet rendszere az egészen apró mikroműanyagokat is be tudja fogni. A projekt korábban, 2018 szeptemberében az első típussal, a System 001-gyel kísérletezett, ez azonban még nem volt elég hatékony. 2019 januárjára aztán kiderült, hogy egy sérülés miatt használhatatlanná vált a szerkezet.

Slaték 2019. december közepén jelentették be, hogy az óceáni műanyagból fenntartható termékeket hoznak létre, ez az első ilyen típusú vállalkozás. A tervek szerint a termékeket 2020 szeptemberében kezdik el árusítani, 50 dollárért.

Jelenleg az óceáni műanyagból készített termékeket nem kötelező harmadik féllel bevizsgáltatni, így előfordulhat, hogy ezen tárgyak alapanyaga nem száz százalékig óceáni eredetű. Éppen ezért a DNV GL bevonása fontos mérföldkő a The Ocean Cleanup számára.