Karbonátos tavakban születhetett meg az élet?

Egy új kutatásban a Washington Egyetem szakemberei egy bizonyos típusú, száraz területeken előforduló tavakat vizsgáltak, a kutatásról a Sci-News hírportálja számolt be. Dr. Jonathan Toner geokémikus azt mondta „50 éve bénítja le az élet eredetének kutatását a foszfát-probléma”, mivel az élethez szükség van foszforra, azonban ez az elem meglehetősen ritka. Azonban az élet nélküli Földön a kémiai mállás révén kioldódott foszfor a tavakba jutva ott feldúsulhatott, hisz nem volt, ami elfogyasztotta volna.

A kutatók olyan tavakat kerestek, amelyek közismerten gazdagok sókban és lúgos a vizük (9-12 közti pH értékű), mint például a kaliforniai Mono-tó, a kenyai Magadi-tó, vagy az indiai Lonar-tó, azonban a hazai szikes tavak is e csoportba tartoznak. A vizsgálatokhoz e tavakból számos alkalommal és helyszínen vettek mintákat, amelyeknek elemezték a foszfáttartalmát, és az elemzések eredményét a PNAS tudományos folyóiratban tették közzé. A vizsgálatokból az derült ki, hogy e tavakban a foszfátkoncentráció a tengerek, más tavak, vagy folyók vizében mértnél akár ötvenezerszer is nagyobb lehet. Ma ugyan gazdag és sokszor speciális élőviláguk van e tavaknak, ettől teljesen független lehet az a folyamat, ami miatt feldúsul a vizükben a foszfát.

A kaliforniai Mono-tó Forrás: Wikipedia A kutatócsoport laborkísérletekben, az élőlények hatását kiküszöbölve igyekezett megismerni, hogy mik azok az okok, amelyek miatt e tavak hatalmas a foszfátmennyisége. Különböző kémiai összetételű karbonátos vizet vizsgáltak, és kiderítették, hogy a vízben lévő karbonátoknak köszönhető a sok, az élővilág számára hozzáférhető foszfát jelenléte. A legtöbb tóban a kalcium miatt a vízben lévő foszfor kalcium-foszfát molekulákká alakul, s így, kötött formában már nem tudja felhasználni az élet. A karbonátos tavakban azonban a karbonát kapcsolódik össze a kalciummal, s ennek köszönhetően szabadon marad a foszfátok nagy része. Dr. Toner úgy véli, ez egy kellően egyszerű folyamat ahhoz, hogy valóban ez lehessen a foszfát-rejtély elegáns és igen valószínű megoldása. „A vízben még a mértnél is nagyobb koncentrációban lehet jelen a foszfát, ha a nyári hőségekben elpárolog a víz jó része, akár a sekély partokon, akár a nagy tavaktól elkülönült kisebb tavacskákban. Ez a tengervíznél akár egymilliószor nagyobb foszfátkoncentráció olyan reakciókhoz vezethetett, amelyekben az RNS, a fehérjék és a zsírok foszfortartalmát biztosítani tudta.” – tette hozzá David Catling professzor, a tanulmány egyik szerzője.

4 milliárd éve a szén-dioxidban gazdag földi légkör ideális alapokat biztosíthatott a hasonló tavak kialakulásához, ugyanis e karbonátos tavak akkor keletkeznek nagyobb számban, ha magas a légköri szén-dioxid szintje. Emellett a vízben feloldódó szén-dioxid enyhe savassága elősegíti a foszfor kioldódását a kőzetekből. Dr. Toner még hozzáfűzte, hogy a fiatal Föld vulkanikusan is igen aktív volt, s a nagy mennyiségben jelen lévő vulkáni kőzetek a szén-dioxiddal kölcsönhatásban biztosíthatták e tavakhoz mind a karbonátokat, mind a foszfort.