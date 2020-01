Látványos felvétel érkezett a világűrből

A Nemzetközi Űrállomáson missziót teljesítő Christina Koch különleges felvételt osztott meg a Twitteren – írja a CNN. A képen a Quadrantidák meteorraj tagjai láthatóak a világűrből. A felvételen a fényes csíkok a légkörben elégő apró objektumokat jelölik, a fotón ráadásul a zölden világító északi fény is kivehető.

Can you see shooting starts from space? Turns out, yes! The first meteor shower of the decade and we were lucky enough to catch it from the @Space_Station along with the northern lights. This is a composite image of a few of the #quadrantids as they blazed into the atmosphere. pic.twitter.com/ETdMRK1d86

— Christina H Koch (@Astro_Christina) 2020. január 6.