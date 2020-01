Különleges az újvilági légykapók retinája

A madarak négy típusú, színlátást biztosító csapsejttel, egy színektől független feladatokat ellátó, pl. mozgást érzékelő dupla csapsejttel, és egy éjszakai látást biztosító pálcikasejttel rendelkeznek, és a csapsejtekben egy-egy olajcseppecske segíti a színek jobb elkülönítését. E tulajdonságok a madarakon belül megegyeznek, kis eltérések az egyedi életmód miatt abban lehetnek, hogy mely madár a fény mekkora hullámhossztartományára érzékeny inkább.

A kutatócsoport két vizsgált újvilági légykapó (Empidonax) faj szemében, egyes csapsejtekben, az olajcseppecske (nagy fénytörésű anyag) helyén más madaraknál nem ismert szervecskét fedezett fel: óriás mitokondriumok foglalják el a helyet, s ezeket egészen miniatűr, narancssárgás olajcseppecskék tucatjai veszik körbe. Ilyet eddig, nemcsak hogy a madaraknál, de semmilyen gerinces állatnál sem ismertek, e légykapók retináján ezzel egy új típusú fényérzékelő receptorra bukkantak. A felfedezésről a Scientific Reports tudományos folyóiratban számoltak be.

A felfedezett speciális csapsejteket narancsvörös kúpocskák formájában láthatjuk a mikroszkópos felvételen. A kerek színes pöttyök a többi csapsejt olajcseppecskéi. Forrás: Scientific reports

A kutatók fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp és speciális fotometria segítségét vették igénybe a madarak csapsejtjeinek vizsgálatához, így a sejtszervecskék felépítésén túl azok fényáteresztő képességét és feladatát is megismerték. Az óriás mitokondrium a normál, a retina más sejtjeiben lévő mitokondriumoknál kétszer nagyobb, a körülötte lévő apró olajcseppecskék mérete a csapsejtekben szokványos olajcseppek alig hetedrésze volt.

A fotometriai mérések szerint e szervecske a fény hullámhossztartományából az 565 nanométernél hosszabb, vagyis sárga, narancs és vörös színű fényt engedi át, a zöld, kék és ibolya árnyalatokat pedig elnyeli.

Ezek az újonnan felismert retinasejtek csupán a retina középső régiójában, a fovea (látógödör) területén voltak jelen, a perifériáról hiányoztak. A kutatók számításai szerint ezek az új típusú érzékelők a többi csapsejthez hozzáadódva vannak jelen, vagyis nem valamely más csapsejt helyét foglalják el a retinán. E sejtek helyénél a retinából kiinduló idegek is sűrűbben helyezkednek el.

Az óriás mitokondriumok révén e csapsejtek több energiával gazdálkodhatnak, ez pedig azt is lehetővé teszi, hogy gyorsabban reagáljanak a változásokra. A királygébics-alkatúak vadásztechnikája az, hogy egy leshelyről, pl. ágról ülve figyelik a repülő rovarokat, s onnan vetik rá magukat a kiszemelt zsákmányra (hasonlóan ahhoz, ahogy a mi légykapóink vagy rozsdafarkúink is vadásznak). A most felfedezett speciális csapsejtek jelentősen javítják ezt a mozgásérzékelést, és még a madarak leshelyei körüli növényzet zöld színárnyalatú fényét is kiszűrik.