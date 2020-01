Búcsúzik a legendás űrtávcső

16 évnyi működés után január 29-én véget ér a Spitzer űrtávcső missziója – számol be a Space.com. Az űreszköz infravörös tartományban térképezte fel az univerzumot, munkája során rengeteg értékes adatot gyűjtött.

A Spitzert a Hubble űrtávcsőhöz hasonlóan a NASA Great Observatories programjának keretében bocsátották fel 2003-ban. Magyar idő szerint 2020. január 22-én este a NASA különleges sajtótájékoztatón fogja elbúcsúztatni az űrteleszkópot, az eseményt élőben közvetítik a YouTube-on.

A Spitzer különlegessége az volt, hogy az infravörös vizsgálatok segítségével olyan régiókat is vizsgálhatott, ahol a különböző takaró objektumok, például a porfelhők miatt a fényt nem látjuk. A szerkezet 2009-ben többek közt egy porból és jégszemcsékből álló gyűrűt is azonosított a Szaturnusznál, de jóval távolabbi objektumokat is vizsgált.

A Spitzernek köszönhetően a szakértők többek közt azt is alaposabban megismerhették, hogy hogyan pusztulnak a csillagok, miként született meg az univerzum, illetve hogyan táplálkoznak a szupermasszív fekete lyukak.

Az űrtávcsövet úgy tervezték, hogy 2,5 éven át működjön, végül 5,5 évet töltött megfigyeléssel úgy, hogy közben hűtötte magát, és további 10,5-öt melegebb hőmérsékleten.