Mit tudni az új kínai vírusról?

Leo Poon, a Hongkongi Egyetem munkatársa az elsők között vizsgálta a kórokozó genetikáját – írja a CNN. A szakértő szerint a betegség tüdőgyulladással jár, az antibiotikumra nem reagál, a halálozási aránya pedig igen magas, mintegy 10 százalék.

A koronavírusok általában állatokat fertőznek, bizonyos esetekben azonban zoonózis figyelhető meg: ilyenkor a kórokozók állatról emberre terjednek tovább. A betegség alapesetben megfázásszerű tüneteket produkál, a gyengébb immunrendszerű alanyoknál, például az idősebbeknél azonban akár igen súlyos következményekkel is járhat.

Az eddig nem ismert koronavírus egy halpiacon jelenhetett meg először Vuhanban, majd cseppfertőzéssel terjedt. Innen a kórokozó neve: Vuhan-koronavírus. A koronavírusok ellen egyelőre nincs hatékony vakcina, igaz, a közel-keleti légúti koronavírus (MERS) elleni védőoltással már kísérleteznek.

Az atípusos tüdőgyulladás (SARS) és a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, de a vuhani egészségügyi hatóságok szerint a mostani megbetegedések esetében nem a fentiek valamelyikéről van szó.

A SARS 2003-as járványa során több tucat országot ért el, a megbetegedések 9 százaléka végződött halállal. A kutatók abban reménykednek, hogy a SARS-szal kapcsolatos tapasztalatokat felhasználhatják a Vuhan-koronavírus ellen. Az Egészségügyi Világszervezet már ki is adott egy iránymutatást az államok számára, melynek segítségével felkészülhetnek a betegség érkezésére.

Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelezte: további megbetegedések felismerésére számít a következő napokban az ellenőrzések fokozásával. Az új vírus eddig hat emberéletet követelt. Több ázsiai ország óvintézkedéseket vezetett be. A thaiföldi hatóságok Bangkok, Chiang Mai, Phuket és Krabi repülőterén elrendelték a kockázati zónákból érkező utasok kötelező hőkamerás vizsgálatát. A láz jeleit mutató embereket 24 órás karanténba helyezik. A Vuhanból induló nemzetközi járatok egynegyedének úti célja Thaiföld. A hétvégén kezdődő holdújév alkalmából naponta körülbelül 1300-an kelhetnek útra Vuhanból Thaiföldre, és a királyság szeretné megelőzni egy járvány kialakulását.

Hongkongban is teljes a készültség, miután a SARS 2002-2003-ban több száz áldozatot követelt a városban. A világ egyik legforgalmasabb légikikötőjének számító hongkongi repülőtéren a hőkamerás vizsgálat a mindennapok része, de a Vuhanból érkező utasoknak mostantól egy kérdőívet is ki kell tölteniük, és hat hónap börtönbüntetéssel sújthatók, ha kiderül, hogy hazudtak a hatóságoknak.

A vietnami egészségügyi minisztérium fertőzésveszélyre hivatkozva megerősítette az ellenőrzést északi, Kínával szomszédos, határán.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívüli szakértői bizottsági ülést hív össze január 22-ére Genfben. Ez lesz hivatott megállapítani, hogy a koronavírus terjedése nemzetközi járványügyi vészhelyzetet jelent-e.